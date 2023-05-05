Petrucci, sakatlanan Bastianini'nin yerine Ducati ile Fransa'da piste çıkacak!
Ducati, Enea Bastianini'nin MotoGP Fransa Grand Prix'sini kaçıracağını ve yerini de Danilo Petrucci'nin alacağını açıkladı.
Bastianini, VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini'nin Portekiz GP sprint yarışında kendisine çarpmasının ardından omuz kemiğini kırdı.
Kırık için ameliyata ihtiyaç duyulmadı fakat omzunun iyileşmesi için dinlenmesi gerekiyordu. Bu durum nedeniyle Arjantin ve Amerika yarışlarında yer alamadı.
Bastianini'nin geçen hafta sonu İspanya GP'sine katılmasına izin verildi fakat sadece bir günlük sürüş yapabildi.
Jerez'deki Cuma antrenmanı sırasında ciddi ağrılar çeken Bastianini, hafta sonunun geri kalanından çekilmeyi seçmeden önce Cumartesi günkü 3. antrenmanda sadece birkaç tur attı.
Gelecek hafta sonu Fransa'da yapılacak bir sonraki yarış ile İtalya GP'si arasında üç hafta olduğu için Bastianini, bu süreci dinlenerek geçirmeyi seçti. Bu yüzden de Fransa'da yarışmayacak.
Le Mans'ta onun yerini eski Ducati MotoGP sürücüsü Petrucci alacak.
32 yaşındaki sürücü 2012'den 2021'in sonuna kadar MotoGP'de yarışmış, sonrasında farklı serilere geçmişti.
Halihazırda WSBK'de Ducati için yarışan Petrucci, geçen sezon Suzuki ile Tayland MotoGP yarışına katılmış ve 20. olmuştu.
Petrucci last raced for Ducati in 2020 before moving to KTM for 2021 and subsequently into superbikes
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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