Resmi: MotoGP, 2023'te Kazakistan'da yarış düzenleyecek!
MotoGP, 2023 sezonundan itibaren Kazakistan'da yarış düzenleyeceğini duyurdu.
Dorna Sports, geçtiğimiz hafta Hindistan'da bir MotoGP yarışı düzenlemeyi planladığını duyurmuştu ve bugün itibariyle bir diğer plan daha açıklandı.
Hindistan'ın yanı sıra Suudi Arabistan'da da MotoGP yarışı düzenlemek için anlaşma yapan yarış organizatörleri, şimdi Kazakistan'la anlaştı.
Açıklamaya göre MotoGP, 2023'ten itibaren geçerli olacak beş yıllık bir anlaşma kapsamında, gelecek yıl Kazakistan'a gidecek. Yarışa, ülkenin en büyük şehri olan Almatı yakınlarındaki 4.5 kilometrelik yeni Sokol Pisti ev sahipliği yapacak.
MotoGP'den yapılan kısa açıklamada şöyle denildi: "FIM MotoGP Dünya Şampiyonası Kazakistan'a geliyor!"
"Yarışa ev sahipliği yapacak olan Sokol, Orta Asya'nın kalbinde inşa edilmiş yepyeni bir motor sporları pistidir."
"Bölge, küresel olarak genişlemeye ve yeni pazarlara ve taraftar kitlelerine ulaşmaya devam eden MotoGP için yeni bir durak olacak."
"Kazakistan, 1949'dan bu yana motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapan 30. farklı ülke olacak; bu da motosiklet dünya şampiyonasının sahip olduğu tarihi kutlamak için mükemmel bir dönüm noktası."
"Sokol Uluslararası Yarış Pisti aynı zamanda bir Grand Prix'ye ev sahipliği yapan 74. yarış pisti olacak." dedi.
Kazakhstan track for 2023 MotoGP season
Photo by: MotoGP
Bu açıklamanın ardından halihazırda 20 yarışa ev sahipliği yapan MotoGP takvimi, gelecek yıl 20 yarışın da üzerine çıkacak.
Başlangıçta, takvimde Finlandiya GP de dahil olmak üzere 21 yarış vardı fakat yarış pistinin inşasındaki problemler nedeniyle bu yarış iptal edildi.
Gelecek yıl, Kazakistan'ın takvime dahil oluşu ve hem Hindistan hem de Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmalar göz önüne alındığında, takvim 21 yarışı çoktan geçecek.
Önümüzdeki yılın takviminin yakında duyurulması beklenirken, 2023 MotoGP sezonunun 26 Mart'ta Portekiz'de başlayacağı zaten biliniyor.
Normalde sezon açılışına Katar ev sahipliği yapıyor ancak Losail Uluslararası Pisti'ndeki gerçekleştirilen büyük çaplı yenileme çalışmaları nedeniyle yarış, yılın ileri bir kısmına ertelenecek.
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