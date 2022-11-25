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World Superbike Haberler

Petrucci, Barni Ducati ile WSBK'da yarışacak!

İki kez MotoGP yarış galibi Danilo Petrucci, Barni Ducati uydu takımı ile 2023 Dünya Superbike sezonunda mücadele edecek.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Petrucci, Barni Ducati ile WSBK'da yarışacak!
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Bu yıl şampiyonayı ikinci sırada tamamladığı MotoAmerica'da Ducati ile yeniden bir araya gelen Petrucci'nin uzun süredir İtalyan üretici ile WSBK'a geçeceği konuşuluyordu.

Ducati'nin Eylül ayında fabrika takımı sürücüsü Michael Ruben Rinaldi'nin anlaşmasını yenileme kararıyla, WSBK hamlesi için kapılar kapanmış gibiydi fakat şimdi aynı Ducati Panigale V4 R ile yarışan Barni Racing Team'le anlaştığı açıklandı.

İtalyan sürücünün Barni ile olan ilişkisi (2011) Superstock 1000 günlerine dayanıyor. Barni ile elde ettiği sonuçlar 2012 yılında MotoGP'de bir koltuk elde etmesine de yardımcı oldu.

Petrucci, "Barni'ye geri döndüğüm için gerçekten çok mutluyum. 2011 benim en iyi sezonlarımdan biriydi."

"Aynı zamanda bu kadar rekabetçi bir motosikletle Dünya Superbike'ta yarışma şansına hayır diyemezdim."

"Daha önce hiç yarışmadığım bir şampiyona ve rakiplerimle mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. Bana bu fırsatı verdikleri için tüm Barni ekibine ve bu anlaşmanın gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Takım menajeri Marco Barnabo, "Danilo'nun takıma geri dönmesinden dolayı çok mutluyum. Yeteneği apaçık ortada."

"Her zaman olduğu gibi, sürücülerimizin rekabetçi olabilmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlamak adına elimizden geleni yapacağız."

"Önümüzde yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz çünkü WorldSBK'da ondan çok daha fazla deneyime sahip sürücülerle karşı karşıya geleceğiz, ancak onun motivasyonu ve bizim sıkı çalışmamızla başarılı olabileceğimizi biliyoruz."

"Bu yeni maceramızda bize destek olan tüm sponsorlarımıza ve Ducati'ye çok teşekkür ederiz."

Danilo Petrucci, Warhorse HSBK Racing Ducati NYC

Danilo Petrucci, Warhorse HSBK Racing Ducati NYC

Photo by: Brian J. Nelson

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