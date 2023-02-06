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Oliveira: "Hedefim RNF ile başarılı olmak fakat sabırlı olmak gerekiyor"

Miguel Oliveira, RNF takımının beklentilerinin farkında ancak performansını düşünmeden önce RS-GP'ye uyum sağlamaya odaklanmak istiyor.

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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Oliveira: "Hedefim RNF ile başarılı olmak fakat sabırlı olmak gerekiyor"
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RNF takım tarihinde bu yıl yeni bir sayfa açılıyor ve son iki sezonda ortaya çıkan zorlukları artık arkalarında bırakmak istiyorlar.

Yamaha ile olan ilişkisini 2022 sonunda sonlandıran RNF, yeni ortağı Aprilia'ya ve aynı zamanda yeni sürücü kadrosuna büyük güven duyuyor.

Takım bir yandan KTM ile MotoGP'deki ilk sezonunda hayal kırıklığına uğrayan ve değerini göstermeye kararlı olan genç Raul Fernandez'in saf yeteneğine güvenirken, diğer yandan, MotoGP'de pek çok yarış kazanmış Miguel Oliveira'nın deneyimine güveniyor.

Takım patronu Razlan Razali resmi MotoGP web sitesine verdiği demeçte, "Yeniden başarılı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Aprilia ve yeni sürücülerimizle hemen iyi sonuçlar almak istiyoruz. Yeniden rekabetçi olmak, ilk ona girmek, ilk beşe girmek  hatta bazı podyumlar elde etmek istiyoruz. Hedefimiz bu." dedi.

Takım menajeri Wilco Zeelenberg ise, "Elbette Miguel ile podyumda bitirmeyi ya da yarış kazanmayı umuyoruz, ki bu mümkün."

"Fakat bence tutarlılık çok daha önemli. Eğer 42 yarışın hepsini ilk beşte bitirirseniz dünya şampiyonu olursunuz! Yine de gerçekçi kalmak gerekiyor." dedi.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Oliveira ise net hedefler vermek yerine, önce motosiklete uyum sağlamak istiyor.

"Her zaman motosiklete uyum sağlamayı umarsınız ve geçen yıl Aprilia'yı ilk sürdüğümde, açıkçası ben de bu umuda sahiptim."

"Motosiklete biner binmez kendimi iyi hissettim. Şimdilik sakin kalmalı ve ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız."

"Sezon  öncesinde yapmamız gereken çok iş var. Hedeflerimizden birisi, sezona iyi şekilde başlamak ama bunun yeni bir takım, yeni sürücüler ve yeni bir motosiklet olduğunu da unutmamak gerekiyor."

"Zamanla hızımızı artıracağız ve sağlam bir temel oluşturacağız."

"Tabii ki ilk yarışta Aleix ve Maverick'e yakın olabilirsem harika olur. Hedeflerden birinin fabrika sürücülerine yakın olmak olduğunu söylemeliyim.

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