Aprilia, Ferrari'nin fikrini 2023 motosikletine uyarladı

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2023 Aprilia RS-GP'nin kaplama tasarımına bakıldığında, yanlarda hava akışı sağlayan iki ters hava girişi olduğu gözden kaçmıyor. Bunun bir MotoGP motosikleti için ilk olduğu, ilk kez bu pozisyonda görüldüğünü söylemek lazım ve ne işe yaradığını merak ediyorsanız, haklısınız.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team nello Shakedown di Sepang Photo by: Aprilia Racing

Bu çözüm daha önce Ferrari tarafından ele alınan S-duct'ı temel alıyor. F2008 özelinde bakıldığında S-duct sistemi, havayı aracın burnunun alt tarafından alarak, burun ve şasi birleşim noktası üstündeki bir delikten dışarı yönlendiriyordu. Bu sistemin önerdiği mantık, aracın burun altı hava sürtünme performansını arttırırken, aynı zamanda Coanda etkisini kullanarak burnun üst zeminindeki eğimin hava ile sürtünmesinden dolayı oluşan direncin üstesinden gelmesiydi.

Bu sayede normalde aracın burnuna çarpıp performansı düşürecek hava akımı, aracın şasi ve burnunun üst yüzeyine yönlendiriliyordu.

Aprilia ise bunu iki karbon kanalla benimsemiş durumda.

Aprilia Racing'in MotoGP projesinin mevcut başkanı Marco de Luca, 2008 yılında Ferrari'de çalışıyordu ve F2008'de S-duct adı verilen bu aerodinamik konsepti keşfeden isimdi.

Şimdi Aprilia'nın bu çift aerodinamik kanalla ne hedeflediği merak konusu. Başlangıç konsepti kesinlikle Ferrari'nin kullandığı S duct fikrini temel alıyor ancak önümüzdeki günlerde bir MotoGP motosikletinde ne gibi avantajlar sağlayabileceğini göreceğiz.

Ferrari F2008: al GP di Spagna comparve il muso con il buco che diede vita all'S-duct Photo by: Giorgio Piola