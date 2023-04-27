Martin: "Fabrika takımına geçeceğimi sanıyordum"
Jorge Martin, Ducati kendisine 2023 MotoGP sezonu için fabrika takımına geçmeyeceğini bildirdiğinde 'hayal kırıklığına uğradığını' itiraf ediyor.
Pramac sürücüsü, KTM ile iki yıllık anlaşma imzalayan Jack Miller'dan boşalan fabrika koltuğuna geçebilmek için 2022 sezonu boyunca Gresini'den Enea Bastianini ile başa baş bir düello içerisindeydi.
Bastianini'nin 2021 özellikli motosikletiyle 2022'de dört yarış kazanması ve şampiyonayı üçüncü sırada tamamlamasıyla, fabrika Ducati takımında Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia'ya katılmasına karar verildi.
Martin ise, Bagnaia ve Bastianini ile motosiklet eşitliğine sahip bir sözleşmeyle Pramac'ta kalmaya devam ediyor.
Bir kez MotoGP yarışı kazananı Martin, 2025 yılına kadar fabrika takımı Ducati koltuğuna oturamayacak. Bastianini ve Bagnaia ile sözleşme iki yıl daha uzatılırken, Martin son haftalarda Yamaha ile ilişkilendiriliyor.
Martin, Ducati'nin Amerika Grand Prix'sinde bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bana oraya geçmeyeceğimi söyledikleri anda elbette hayal kırıklığına uğradım çünkü geçeceğimi sanıyordum."
"Sonra sezon ortasında büyük bir değişiklik oldu."
Jorge Martin, Pramac Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"En azından fabrika sürücüleriyle aynı motosiklete sahibim, çünkü geçen yıl farklıydı."
"Ve artık hiçbir bahanenin olmadığını hissediyorum. Değerimi sadece kendim kanıtlayabilirim."
"Kendime güveniyorum. Austin'de sıralamalarda birkaç hata yaptım, bu yüzden o noktalarda kendimi geliştirmem gerekiyor."
"Ama ilk testten itibaren hızlı olduğumu hissediyorum, her yarışta çok rekabetçiydim."
"Bu yüzden istikrarlı olduğumu hissediyorum, gerçekten iyi yarışlar geçirebilirim. Elbette hedefim harika bir iş çıkarmak ve belki de Pecco'ya yakın olabilirim."
Bastianini'nin fabrika Ducati'sine geçişi 2023'te şu ana kadar planlandığı gibi gitmedi ve İtalyan sürücü, sezonun açılış hafta sonundaki Portekiz sprintinde Luca Marini ile çarpışarak omzunu kırdı.
Martin, Amerika GP'sinin açılış turunda Gresini'den Alex Marquez ile kaza yaptıktan sonra şu anda sıralamada 29 puanla 11. sırada yer alıyor.
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