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Resmi: Kazakistan GP iptal edildi, 2023 MotoGP takvimi 20 yarışa indi

FIM'in Kazakistan Grand Prix'sini iptal edeceğini açıklamasının ardından 2023 MotoGP takvimi 20 yarışa indi.

Lewis Duncan
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Resmi: Kazakistan GP iptal edildi, 2023 MotoGP takvimi 20 yarışa indi

Bu yıl MotoGP takviminde 21 yarış olması ve böylelikle tüm zamanların rekorunun kırılması hedefleniyordu.

Bu kapsamda takvime Hindistan ve Kazakistan gibi iki ayrı yarış eklenmişti fakat pist için onay sürecinin tamamlanması gerekiyordu.

Kazakistan GP için 9 Temmuz tarihi belirlenmişti ve yarış Almatı yakınlarındaki yeni Sokol pistinde gerçekleşecekti.

Fakat pistin zamanında hazır olmamasından ötürü MotoGP organizatörleri, 2023 yarışının iptal edildiğini duyurdu.

FIM'den yapılan kısa açıklamada şöyle denildi: "FIM, IRTA (uluslararası takımlar birliği) ve Dorna Sports 2023 Kazakistan GP'sinin iptal edildiğini doğruluyor."

"Pistte devam eden onay çalışmaları, operasyonel zorluklarla birleşince 2023 yarışının iptali bir zorunluluk haline geldi."

"MotoGP, takvime yeni bir bölge eklemek adına 2024 yılında Sokol Uluslararası Yarış Pistini gitmeyi sabırsızlıkla bekliyor."

4.495 km'lik pist, Herman Tilke tarafından tasarlandı ve FIA Grade 2 pisti olarak lanse edildi.

MotoGP, Kazakistan GP'sinin yerini doldurmayacak, yani 25 Haziran'daki Hollanda ile 4 Ağustos'taki Britanya GP'si arasında beş haftalık bir ara olacak.

Buddh Uluslararası Pisti'nde yapılması planlanan Hindistan GP'sinin ise 24 Eylül tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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