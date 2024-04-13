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MotoGP Amerika GP

Martin, Amerika'da tur rekorunu kırmasına rağmen daha hızlı gidebileceğini düşünüyor

MotoGP şampiyona lideri Jorge Martin, Amerika Grand Prix'si antrenman seansında tur rekorunu kırsa da daha fazlasını yapabileceği görüşünde.

Ezel Tan
Jorge Martin, Pramac Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac Ducati sürücüsü Martin, Cuma günkü ikinci antrenmanda 2:01.397'lik derecesiyle Francesco Bagnaia'nın geçen yılki 2:01.892'lik pole rekorunu kırdı.

İspanyol sürücü, rekor kırdığı turda yaptığı iki hata nedeniyle daha hızlı gidebileceği düşünse de, kolay bir hafta sonu beklemiyor.

Martin şöyle diyor: "İki küçük hata yaptım, bu yüzden yarın için çok olmasa da elimde biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum."

"Ayrıca pist iyileşmeye devam ederse, ki bence öyle olacak , o zaman biraz daha hızlı olacağız."

"Fakat mutluyum. Hız açısından kendime güveniyorum."

"Yarın pek çok sürücü kendini geliştirecek ve en iyisi olmak kolay olmayacak fakat kendimi her şeye hazır hissediyorum."

Son dünya şampiyonu Bagnaia ise Cuma günü dördüncü olarak Q2'ye kalmayı başardı.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images


Bagnaia, Katar'daki muazzam yol tutuş seviyesinin Portekiz'de yaşadığı frenleme sorunlarını maskelediğini fakat Amerika'da her şeyin yolunda gittiğini belirtti.

İtalyan sürücü şöyle dedi: "Kendimi iyi hissediyorum; bu uzun zamandır katıldığım en iyi cuma günüydü."

"Bu sabah aşağı yukarı Portimao ile aynı ayarlarla başladık. Aslında rekabetçi olsam da istediğim seviyede değildim."

"Öğleden sonra aşağı yukarı geçen yılla benzer ayarlara geçtik ve kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım."

"Katar'da ayarları biraz geliştirmeye başladık ama yol tutuşu çok yüksek olduğu için orada bir şeyleri anlamak zordu."

"Portimao'da zorlanmaya başladık, frenleri bıraktığım zaman pek iyi hissetmedim. Fakat burada Katar'la aşağı yukarı aynı hissettim."

"Diğerlerinden farklı bir strateji izledik ve hızımız gayet iyiydi. Bu yüzden mutluyum."

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