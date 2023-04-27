Resmi: Tamamen iyileşen Enea Bastianini, Jerez'de piste çıkacak!
Portekiz'de geçirdiği omuz sakatlığının ardından son üç yarışı kaçıran Ducati sürücüsü Enea Bastianini, bu hafta sonu Jerez'deki İspanya GP'sinden itibaren pistlere dönüyor.
Gresini Ducati ile dört zafer kazandığı güçlü bir sezonun ardından bizzat Ducati fabrika takımıyla anlaşan Bastianini, testlerde motosiklete alışma konusunda sıkıntılar yaşamış, Portekiz'de ise henüz ilk sprint yarışında Luca Marini'nin kendisine teması sonucu omzundan sakatlanmıştı.
Sakatlık nedeniyle Portekiz, Arjantin ve ABD'deki mücadeleleri kaçıran Bastianini, şampiyonluğun en büyük adayı ve takım arkadaşı Francesco Bagnaia'ya karşı da 53 puan kaybetmiş oldu.
Geçen hafta Misano'da deneme sürüşü için piste çıkan ve Ducati Panigale ile yaklaşık 10 tur kaydeden Bastianini, kendisini iyi hissetmesinin ardından Jerez'e geldi ve sağlık kontrolüne girdi.
Kontrolden başarıyla geçen Bastianini, MotoGP yönetimi tarafından yarışmaya uygun ilan edildi; bu da kendisi için sezonun bir kez daha başlayacağı anlamına geliyor.
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