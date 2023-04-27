Önceki / Martin: "Fabrika takımına geçeceğimi sanıyordum"
MotoGP / İspanya GP Haberler

Resmi: Tamamen iyileşen Enea Bastianini, Jerez'de piste çıkacak!

Portekiz'de geçirdiği omuz sakatlığının ardından son üç yarışı kaçıran Ducati sürücüsü Enea Bastianini, bu hafta sonu Jerez'deki İspanya GP'sinden itibaren pistlere dönüyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Resmi: Tamamen iyileşen Enea Bastianini, Jerez'de piste çıkacak!

Gresini Ducati ile dört zafer kazandığı güçlü bir sezonun ardından bizzat Ducati fabrika takımıyla anlaşan Bastianini, testlerde motosiklete alışma konusunda sıkıntılar yaşamış, Portekiz'de ise henüz ilk sprint yarışında Luca Marini'nin kendisine teması sonucu omzundan sakatlanmıştı.

Sakatlık nedeniyle Portekiz, Arjantin ve ABD'deki mücadeleleri kaçıran Bastianini, şampiyonluğun en büyük adayı ve takım arkadaşı Francesco Bagnaia'ya karşı da 53 puan kaybetmiş oldu.

Geçen hafta Misano'da deneme sürüşü için piste çıkan ve Ducati Panigale ile yaklaşık 10 tur kaydeden Bastianini, kendisini iyi hissetmesinin ardından Jerez'e geldi ve sağlık kontrolüne girdi.

Kontrolden başarıyla geçen Bastianini, MotoGP yönetimi tarafından yarışmaya uygun ilan edildi; bu da kendisi için sezonun bir kez daha başlayacağı anlamına geliyor.

paylaşım
yorumlar

Martin: "Fabrika takımına geçeceğimi sanıyordum"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda!

F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda!

FIA F2
Bakü

F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda! F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda!

Ermenistan, Azerbaycan GP'sinin iptalini istiyor!

Ermenistan, Azerbaycan GP'sinin iptalini istiyor!

Formula 1
Azerbaycan GP

Ermenistan, Azerbaycan GP'sinin iptalini istiyor! Ermenistan, Azerbaycan GP'sinin iptalini istiyor!

Canlı anlatım: Azerbaycan GP 1. antrenman seansı

Canlı anlatım: Azerbaycan GP 1. antrenman seansı

Formula 1
Azerbaycan GP

Canlı anlatım: Azerbaycan GP 1. antrenman seansı Canlı anlatım: Azerbaycan GP 1. antrenman seansı

Son Haberler

MotoGP İspanya: Espargaro lider, Bagnaia ve Quartararo Q1'e katılacak!

MotoGP İspanya: Espargaro lider, Bagnaia ve Quartararo Q1'e katılacak!

MGP MotoGP
İspanya GP

MotoGP İspanya: Espargaro lider, Bagnaia ve Quartararo Q1'e katılacak! MotoGP İspanya: Espargaro lider, Bagnaia ve Quartararo Q1'e katılacak!

Leclerc: "Liderliği korumak zor olacak"

Leclerc: "Liderliği korumak zor olacak"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Leclerc: "Liderliği korumak zor olacak" Leclerc: "Liderliği korumak zor olacak"

F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda!

F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda!

F2 FIA F2
Bakü

F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda! F2 Azerbaycan: Bearman hasarlı aracıyla pole pozisyonunda!

Verstappen: "Piste çıkış turunda farklı bir şey denedik fakat bizi olumsuz etkiledi"

Verstappen: "Piste çıkış turunda farklı bir şey denedik fakat bizi olumsuz etkiledi"

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Verstappen: "Piste çıkış turunda farklı bir şey denedik fakat bizi olumsuz etkiledi" Verstappen: "Piste çıkış turunda farklı bir şey denedik fakat bizi olumsuz etkiledi"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.