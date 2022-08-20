Marquez: "Sprint yarışları MotoGP'yi 'daha muhteşem' hale getirecek"

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Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere MotoGP, 2023 yılı itibariyle sprint yarış formatına geçiş yapacak.

Buna göre her hafta sonu cumartesi günü, ana yarışın yarısı kadar sürecek bağımsız bir yarış düzenlenecek. Bu yarışın sonucu, pazar günkü yarışa herhangi bir etki etmeyecek.

Son yıllarda hem Formula 1 hem de Dünya Superbike'ın bu tarz bir formata geçmesinin ardından MotoGP, Motorsport Network ile yürütülen ortak taraftar anketinden gelen pozitif geri bildirimler üzerine böyle bir yol seçti.

Honda sürücüsü Marquez, bunun MotoGP için pozitif bir hamle olacağını ve halihazırda sundukları güçlü gösteriye, büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Marquez, "Bence bu, gösterinin lehine olacağı için akıllıca verilmiş bir karar."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Şahsen bir sürücü olarak Pazar günlerini seviyorum çünkü yarışlar o zaman gerçekleşiyor."

"Sprint yarışları MotoGP'yi daha muhteşem hale getirecek ve hafta sonuna farklı bir bakış açısı getirecek."

"Test için daha az zaman olacağı için, fabrikada yapılan işin önemi artacak."

"Bizim için risk artacak mı? Evet, ama biz sürücüyüz ve şahsen bunu kabul ediyorum.” dedi.

Marquez, MotoGP'nin seriyi geliştirmek adına her türlü öneriye açık olması gerektiğini düşünüyor.

"Duruma uyum sağlamak giderek daha önemli hale geliyor ve Dorna'nın yaptığı da bu."

"Çaba gösteriliyor ve yeni format bunun kanıtı."

"Ayrıca iş burada bitmiyor, daha fazla insanı dahil etmenin yollarını aramamız gerektiğine inanıyorum ve bence şampiyona buna tamamen açık."