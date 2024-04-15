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MotoGP Amerika GP

Marquez: "Ön fren sorunu nedeniyle düştüm"

Gresini Ducati sürücüsü Marc Marquez, MotoGP Amerika Grand Prix'sinde lider giderken düştüğü kazanın ön frenindeki "beklenmedik bir sorundan" kaynaklandığını söyledi.

Lewis Duncan Oriol Puigdemont
Marc Marquez, Gresini Racing

Gold and Goose / Motorsport Images

Sıralamada turlarında üçüncülüğü alan Marquez, azar günü yapılacak olan ana yarış öncesinde birçok kişi sekizinci Amerika GP galibiyetini hanesine yazdıracağını düşünüyordu. 

Yarış başladığında hızını ve tecrübesini ortaya koyan Marquez, 11. turda Tech3 çaylağı Pedro Acosta'yı 1. virajda geçerek Ducati sürücüsü olarak ilk kez bir yarışta liderliği ele geçirdi.

Ancak Marquez çok kısa bir süre sonra 11. viraja girerken düştü. Düşüşünün nedeninin ön frenindeki bir sorundan kaynaklandığını, fren manetini sıktığında "frenlerinin çalışmadığını" söyledi.

Marquez, "Hayal kırıklığı yarattı çünkü kendimi iyi ve güçlü hissediyordum." 

"Ama evet, daha çok hayal kırıklığına uğradım çünkü bugün yeterli hızımız vardı ve hissedebiliyordum. Ama yarış boyunca ön frenle ilgili beklenmedik sorunlar yaşadım ve bu bana sürüşte çok zorluk çıkardı."

"Bu şekilde bile ön grupta yer alabildim çünkü tempo hızlı değildi. Sonra fren sıcaklığının değişip değişmediğini görmek için mümkün olan en kısa sürede lider olmaya çalıştım."

"Bu fren hissini geliştiriyordu. Ama ne yazık ki 11. virajda fren yaptığımda frenlerim çalışmadı [basınç yoktu]. İkinci denememde daha iyiydi ama yine de çok hızlıydım ve ön tarafı kaybettim."

Marc Marquez, Gresini Racing

Marc Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ama en önemlisi kendimi rekabetçi hissediyorum ve bu bana iyi bir zihniyet veriyor." 

"Verilerde sorunun orada yaşandığını gördük. Kaza yaptığım fren noktasında iki kez fren yaptığımı gördük."

"Frene bastım ama hiçbir şey yoktu, basınç yoktu. Sonra ikinci kez bastım ve biraz daha iyiydi ama basınç yoktu."

"Şimdi ne olduğunu anlamaları gerekiyor. Sadece orada değil, 12. virajda da iki ya da üç kez fren yaptım. Bu yüzden, gelecek için geliştirmemiz gereken şeyleri anlamamız gerekiyor." dedi.

Damalı bayrağa kadar en azından podyum için mücadele edebileceğine inanan Marquez, bu sorunun yeni bir projenin normal bir parçası olduğunu düşünüyor ve Gresini takımının sorunlara cevap üretmekte hızlı olduğunu söylüyor.

Marquez, "Biliyorsunuz ki ben kaza yaptığımda 'üzgünüm, kaza yaptım' diyen bir adamım. Bugün pek çok sorun yaşadık ama iyi olan şey, bunların yeni bir projede normal sorunlar olması."

"Sorun yaşadığımızda cevabı bulmamız gerekiyor. Bugün de sorun yaşadık ve cevabı da bulmamız gerekiyor. Bence takım oldukça hızlı ve gelecek için bir cevabımız olacak." dedi.

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