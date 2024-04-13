Mir: "Honda yeni motosikletinde yanlış yöne gidiyor"

Honda, geçtiğimiz Kasım ayında Valencia testinde 2024 motosikletinde önemli atılımlar yapacak gibi görünüyordu ancak bunun pek de doğru olmadığı ortaya çıktı.

HRC, 2024 sezonunun ilk iki yarışının ardından sadece sekiz puanla son sırada yer alıyor.

Honda sürücüleri cuma günkü Amerika GP antrenman seanslarında son dört sırada yer alırken, Mir son bölümde kaza yapmasının ardından 2 saniye geride kaldı.

Hafta sonuna girerken iyi bir performans göstereceğinden şüphe duyduğunu zaten kabul eden Mir, Honda'nın 2024 RC213V ile yanlış gelişim yönü izlediğini söyledi.

Cuma günü yaptığı açıklamada, "Sezon başındaki testlerin ardından, muhtemelen beklediğimden daha fazla sorun yaşıyoruz."

"Yaşadığımız sorun, bir pistten diğerine iyileşmiyor. Herhangi bir ilerleme kaydedemiyoruz."

"Sorunun ne olduğu hakkında konuşamam ama bence doğru olmayan bir gelişim yönü seçtik ve şimdi bunun bedelini ödüyoruz."

"Şu anda çalışmaya devam etmekten başka çaremiz yok. Neyse ki sorunu tespit ettik ve şimdi bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor."

"Bugünkü pozisyonum muhtemelen gerçek pozisyon değil çünkü kaza yaptım ama -devam etseydim bile- muhtemelen Q2'ye kalacak şansım yoktu."

"Geçen yıl daha yakındım, Q2'yi birkaç ondalıkla kaçırıyorum."

"Şu anda hem bu pistte hem de Portimao'da geçen yıla kıyasla daha fazla zorlanıyoruz." dedi.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir, Honda'nın sorunları çözebilecek bir yol geliştirebileceğinden emin olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Önemli olan neler olduğu konusunda sorumluluk almak, hızla harekete geçmek ve gelişim yönünü hızla değiştirmek."

"Bu çok önemli. Testte tam olarak bu noktada akıllıca hareket etmemiz gerekiyor. Sahip olduğumuz imtiyazlar bunu yapabilmek adına bize çok yardım edecek."

"Bir sürücü olarak kendimi güçlü hissettiğimi söyleyebilirim, zorluyorum, pes etmiyorum ama şu anda bizi sınırlayan bir şey var."

Honda, geçen yıl COTA'da Alex Rins ile zafere ulaşmıştı. Fakat Mir, motosikletin bu yıl frenleme ve çeviklik konusunda gerilediğini söyledi.

Mir, "Daha önce bu motsikletin frenlemesi ve dönüşü iyiydi. Oldukça çevik olduğunu görebiliyorduk, diğer motosikletlerden daha çevikti. Fakat şimdi öyle değil." dedi.