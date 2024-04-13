Marquez: "Liberty, MotoGP'yi büyütmek için genç kitleyi hedef almalı"

Liberty Media bu ayın başlarında Dorna Sports'un %86'sını 4.2 milyar euro karşılığında satın aldığını ve bu anlaşmanın 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasını umduğunu duyurdu.

Amerikan medya devi, MotoGP'nin popülaritesini arttırmak için ne gibi planları olduğunu henüz açıklamamış olsa da, Formula 1'de yaptıklarının bir temel oluşturması epey olası.

Gresini Ducati sürücüsü Marquez, F1'de yaptıkları göz önüne alındığında Liberty'nin sporu satın almasından memnun.

"Elbette bu habere sevindim çünkü Formula 1'de yaptıkları çok büyüktü ve orada gerçekten büyük fark yarattılar."

"Elbette uzman olanlar onlar fakat hedefimiz genç nesillere hitap etmek ve Valentino [Rossi], [Dani] Pedrosa, [Jorge] Lorenzo, [Casey] Stoner gibi büyük isimler yaratmak. Hepsi daha fazla insana hitap eden büyük isimler."

"Bu bir yatırım meselesi olacak. MotoGP'ye ve gösteriyi büyütmeye yatırım yapmalılar. Tüm bunlar gelecekte gerçekleşecek."

Carlos Ezpeleta, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports, Dan Rossomondo Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Çifte dünya şampiyonu Francesco Bagnaia, Liberty'nin MotoGP'nin geleceği için "harika fikirleri" olduğuna inanıyor.

"Neyi geliştirebileceklerini söylemek çok zor. Zaten harika bir gösteriye sahibiz fakat daha popüler olması gerekiyor."

"Büyük fark yaratan şey Formula 1'in otomobillerle yapılıyor olması otomobil üreticilerinin motosiklet üreticilerinden daha büyük olması."

"Fakat Liberty Media'nın durumu iyileştirmek adına gerçekten farika fikirleri var."

"Her şey daha iyi hale gelecek çünkü ne yapacaklarını biliyorlar, Formula 1'i şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek noktaya çıkarıyorlar. Bu MotoGP için büyük bir fırsat olacak."

Aprilia'dan Aleix Espargaro, MotoGP'nin Liberty'nin F1'de yaptıklarını buraya taımasını beklemiyor.

"Beklememiz ve zaman tanımamız gerekiyor. Carlos Ezpeleta ile geçen hafta telefonda konuştum, beni aradı ve bana söylediği şey sabırlı olmamız gerektiğiydi."

"Formula 1'in Liberty ile yaptığı her şeyi kopyalaması mümkün değil, bu farklı bir spor. Fakat umut verici görünüyor."