Zarco: "Honda'nın tek bir sürücüye odaklanmaması herkese fayda sağlıyor"

İlk kez 2012'de piyasaya sürülen RC213V Honda, yaklaşık 11 yıl önce Japon üreticiyle ilk çıkışını yapan Marquez'in gereksinimlerine göre kademeli olarak elden geçirildi.

Motosikleti neredeyse tamamen Marquez'e dayandırma kararı, İspanyol sürücünün yedi yıl içinde altı şampiyonluğa ulaşmasıyla başlangıçta son derece başarılı olsa da, 2020 sezonunun başında geçirdiği sakatlık ve ardından gelen izin dönemleri Honda'nın MotoGP stratejisindeki büyük kusurları ortaya çıkardı.

Marquez ayrıca RC213V ile ilgili bazı temel sorunların üstesinden gelmeyi başardı, bu da Honda'nın son iki yılda rakiplerinin önemli ölçüde gerisinde kalana kadar zayıf yönlerini tam olarak anlayamadığı anlamına geliyordu.

31 yaşındaki sürücünün Gresini Ducati ile kariyerinin bir sonraki bölümüne başlamak üzere sözleşmesini feshetmesiyle birlikte Honda, MotoGP programını Avrupa markalarıyla daha uyumlu hale getirecek yeni bir yaklaşım benimsiyor.

Honda'nın ön sıralara dönme hedefindeki kilit isimlerden biri, bu yıl Alex Rins'in yerine LCR uydu takımına katılan MotoGP tecrübeli sürücüsü Zarco.

Ancak Zarco, fabrika Honda sürücüleri Joan Mir ve Luca Marini'yi düzenli olarak geride bırakmayı başarmış olsa da, Fransız sürücü RC213V'nin geliştirilmesinde tüm dörtlünün rol oynaması gerektiğini düşünüyor.

Honda'nın V4 motorlu motosikletine daha fazla parça eklerken kendisine daha fazla odaklanması gerekip gerekmediği sorulduğunda, bir kez MotoGP yarışı kazanan Japon markanın geçmişteki hataları tekrarlamamasının daha iyi olacağını söyledi.

Johann Zarco, LCR Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bazen daha hızlı olsam bile, Honda'nın tek bir sürücüye odaklanmaması herkes için bir fayda sağlayacaktır. Şu anda Honda'da bir önceki yıla kıyasla en büyük değişiklik, fabrika takımında büyük bir liderin olmaması."

"Geçmişte Marc'a sahip olmanın her sorunu kurtarabileceği düşüncesini ve ona çok fazla odaklandıklarını anlayabiliyoruz."

Zarco, LCR tarafından işletilen Honda'sını geçen hafta sonu sezon açılışı Katar Grand Prix'sinde 12. sıraya taşıdı ve 2021 Şampiyonu Fabio Quartararo'nun hemen arkasında bitirdi.

Zarco, Losail Uluslararası Pisti'nden toplanan verilerin, Honda'nın 2024 için yeni imtiyaz sisteminden nasıl yararlanacağını belirlerken motosikletinin zayıflıklarını gidermesine olanak sağlayacağını düşünüyor.

Zarco, "Bu yarışları bir gelişim olarak kullanmamız gerekiyor çünkü şu anda motosikletin bir podyum için hazır olmadığını biliyoruz, ancak son iki yılın projesinden çok daha iyi olduğu açık."

"Katar'da bizim için en iyi referans Vinales'ti. Çünkü Aprilia Katar'daki en iyi motosikletlerden biri."

Johann Zarco, LCR Honda Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ayrıca yarış sırasında onu takip edemeyeceğimi de görebiliyordum. Bu yüzden bir sürücü olarak nerede olduğumu anlamak ve motosikletin nasıl olduğu hakkında bilgi almak çin mükemmel bir örnekti."

"Motosiklette bir denge var,ancak herkes bu dengeyi bulmak zorunda ve Honda da bu yolda ilerliyor."

Zarco'nun takım arkadaşı ve uzun süredir Honda sürücüsü olan Takaaki Nakagami, Japon üreticinin MotoGP'deki düşüşünü durdurmak için yaptığı yenilemenin doğrudan bir sonucu olarak son birkaç ayda tepki süresinde büyük bir farka tanık oldu.

Nakagami, mühendislerle her zamankinden daha fazla görüşmekle kalmadığını, aynı zamanda uydu ekibi ile fabrika ekibi arasında daha derin bir işbirliği olduğunu, Zarco ve Nakagami'nin artık Mir ve Marini ile aynı anda yeni parçalar aldığını söylüyor.

"Sistemleri, yaklaşımı ve konsepti nasıl değiştirdiklerinden kesinlikle etkilendim."

"Japonlarla daha fazla sohbet ediyorum ve bu güzel bir şey. Daha çok aile gibi hissediyorum; Honda ailesi gibi."

"Umarım bu şekilde devam eder ve gelişiriz çünkü sürücüler rekabetçi bir motosiklete sahip olmak istiyor. Biz de mühendisler için daha fazla bilgi toplamak istiyoruz, o yüzden bu şekilde çalışmaya devam etmeliyiz."