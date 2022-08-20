MotoGP Spielberg: Bastianini ilk kez pole pozisyonunda!
MotoGP’nin Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilen Spielberg ayağında pole pozisyonunun sahibi Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini oldu.
Bulutlu ve kuru bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde 15 sürücü, ilk ikiye girerek ikinci bölüme kalmaya çalıştı.
Bu bölümde ilk denemelerin ardından şampiyona ikincisi Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 1:29.430 ile ilk sırayı ele geçirdi. Kardeşi Pol Espargaro ise Honda’sı ile 0.045sn geride ikinci sıradaydı.
Bitime yaklaşık 4 dakika kala son denemeler başlarken, yeni şikanda aynı anda herhangi bir temas olmadan kaza yapan Marco Bezzecchi ve Alex Marquez yerde kaldı.
Son denemesinde turunu geliştiren A. Espargaro 1:29.231’lik bir derece elde etti. Gresini Ducati sürücüsü Fabio di Giannantonio da turunu son anda geliştirdi ve ikinci sıraya yükseldi.
Böylelikle A. Espargaro ve di Giannantonio ikinci bölüme katılmaya hak kazandılar.
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
İkinci bölümde sürücüler hemen piste çıktılar ve turlamaya başladılar.
İlk denemelerde Ducati sürücüsü Jack Miller 1:29.164 ile ilk sıraya yerleşirken, sonrasında Espargaro’dan 1:29.032’lik bir tur geldi ve İspanyol sürücü ilk sıraya yükseldi.
Ancak hemen sonrasında hem Espargaro’nun turu silindi hem de Miller iyi bir turla geldi ve 1:28.898 ile yeniden ilk sıraya yerleşti.
İlk denemelerin ardından sıralama Miller, Enea Bastianini, Johann Zarco, Joan Mir, Espargaro, Fabio Quartararo şeklinde oldu.
İlk denemesinde pist dışına taşan Francesco Bagnaia, bitime 4 dakika kala attığı tur ile 0.101sn geride ikinci sıraya yerleşti. İtalyan sürücü sonraki turunda ise 1:28.796 ile ilk sıraya yükseldi.
Son denemelerde ise Gresini Ducati sürücüsü Bastianini 1:28.772’lik harika turuyla ilk sıraya yükselmeyi başardı ve MotoGP kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı.
Bagnaia 0.024sn geride ikinci olurken, Miller üçüncü olarak ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.
Jorge Martin’in dördüncü olmasıyla da ilk dört sırayı Ducati sürücüleri kapatmış oldu.
Şampiyona lideri Quartararo beşinci olurken, Zarco altıncı, Maverick Vinales yedinci sırada yer aldı.
İlk 10’u tamamlayan isimler ise Mir, Espargaro ve di Giannantonio oldu.
MotoGP’nin Spielberg ayağı Pazar günü TSİ 15.00’te başlayacak.
Q2 sonucu:
|S?ra
|Src
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Enea Bastianini
|Ducati
|7
|1'28.772
|2
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|8
|1'28.796
|0.024
|0.024
|3
|Jack Miller
|Ducati
|7
|1'28.881
|0.109
|0.085
|4
|Jorge Martin
|Ducati
|7
|1'28.958
|0.186
|0.077
|5
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|8
|1'29.003
|0.231
|0.045
|6
|Johann Zarco
|Ducati
|8
|1'29.046
|0.274
|0.043
|7
|Maverick Vinales
|Aprilia
|8
|1'29.135
|0.363
|0.089
|8
|Joan Mir
|Suzuki
|8
|1'29.255
|0.483
|0.120
|9
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|7
|1'29.255
|0.483
|0.000
|10
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|7
|1'29.336
|0.564
|0.081
|11
|Alex Rins
|Suzuki
|8
|1'29.424
|0.652
|0.088
|12
|Brad Binder
|KTM
|8
|1'29.536
|0.764
|0.112
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Q1 sonucu:
|S?ra
|Src
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|8
|1'29.231
|2
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|8
|1'29.350
|0.119
|0.119
|3
|Luca Marini
|Ducati
|9
|1'29.386
|0.155
|0.036
|4
|Takaaki Nakagami
|Honda
|8
|1'29.390
|0.159
|0.004
|5
|Pol Espargaro
|Honda
|8
|1'29.475
|0.244
|0.085
|6
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|9
|1'29.540
|0.309
|0.065
|7
|Miguel Oliveira
|KTM
|8
|1'29.613
|0.382
|0.073
|8
|Stefan Bradl
|Honda
|8
|1'29.809
|0.578
|0.196
|9
|Andrea Dovizioso
|Yamaha
|9
|1'30.085
|0.854
|0.276
|10
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|5
|1'30.122
|0.891
|0.037
|11
|Darryn Binder
|Yamaha
|8
|1'30.328
|1.097
|0.206
|12
|Remy Gardner
|KTM
|8
|1'30.397
|1.166
|0.069
|13
|Raul Fernandez
|KTM
|8
|1'30.475
|1.244
|0.078
|14
|Lorenzo Savadori
|Aprilia
|4
|1'30.487
|1.256
|0.012
|15
|Alex Marquez
|Honda
|5
|1'33.653
|4.422
|3.166
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