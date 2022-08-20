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MotoGP / Avusturya GP Sıralama turları raporu

MotoGP Spielberg: Bastianini ilk kez pole pozisyonunda!

MotoGP’nin Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilen Spielberg ayağında pole pozisyonunun sahibi Gresini Ducati sürücüsü Enea Bastianini oldu.

Cem Özel
Ekleyen:
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MotoGP Spielberg: Bastianini ilk kez pole pozisyonunda!
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Bulutlu ve kuru bir havada gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde 15 sürücü, ilk ikiye girerek ikinci bölüme kalmaya çalıştı.

Bu bölümde ilk denemelerin ardından şampiyona ikincisi Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro 1:29.430 ile ilk sırayı ele geçirdi. Kardeşi Pol Espargaro ise Honda’sı ile 0.045sn geride ikinci sıradaydı.

Bitime yaklaşık 4 dakika kala son denemeler başlarken, yeni şikanda aynı anda herhangi bir temas olmadan kaza yapan Marco Bezzecchi ve Alex Marquez yerde kaldı.

Son denemesinde turunu geliştiren A. Espargaro 1:29.231’lik bir derece elde etti. Gresini Ducati sürücüsü Fabio di Giannantonio da turunu son anda geliştirdi ve ikinci sıraya yükseldi.

Böylelikle A. Espargaro ve di Giannantonio ikinci bölüme katılmaya hak kazandılar.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinci bölümde sürücüler hemen piste çıktılar ve turlamaya başladılar.

İlk denemelerde Ducati sürücüsü Jack Miller 1:29.164 ile ilk sıraya yerleşirken, sonrasında Espargaro’dan 1:29.032’lik bir tur geldi ve İspanyol sürücü ilk sıraya yükseldi.

Ancak hemen sonrasında hem Espargaro’nun turu silindi hem de Miller iyi bir turla geldi ve 1:28.898 ile yeniden ilk sıraya yerleşti.

İlk denemelerin ardından sıralama Miller, Enea Bastianini, Johann Zarco, Joan Mir, Espargaro, Fabio Quartararo şeklinde oldu.

İlk denemesinde pist dışına taşan Francesco Bagnaia, bitime 4 dakika kala attığı tur ile 0.101sn geride ikinci sıraya yerleşti. İtalyan sürücü sonraki turunda ise 1:28.796 ile ilk sıraya yükseldi.

Son denemelerde ise Gresini Ducati sürücüsü Bastianini 1:28.772’lik harika turuyla ilk sıraya yükselmeyi başardı ve MotoGP kariyerinin ilk pole pozisyonunu almayı başardı.

Bagnaia 0.024sn geride ikinci olurken, Miller üçüncü olarak ilk çizgiyi tamamlayan isim oldu.

Jorge Martin’in dördüncü olmasıyla da ilk dört sırayı Ducati sürücüleri kapatmış oldu.

Şampiyona lideri Quartararo beşinci olurken, Zarco altıncı, Maverick Vinales yedinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Mir, Espargaro ve di Giannantonio oldu.

MotoGP’nin Spielberg ayağı Pazar günü TSİ 15.00’te başlayacak.

Q2 sonucu:

S?ra Src Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Enea Bastianini Ducati 7 1'28.772    
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 8 1'28.796 0.024 0.024
3 Australia Jack Miller Ducati 7 1'28.881 0.109 0.085
4 Spain Jorge Martin Ducati 7 1'28.958 0.186 0.077
5 France Fabio Quartararo Yamaha 8 1'29.003 0.231 0.045
6 France Johann Zarco Ducati 8 1'29.046 0.274 0.043
7 Spain Maverick Vinales Aprilia 8 1'29.135 0.363 0.089
8 Spain Joan Mir Suzuki 8 1'29.255 0.483 0.120
9 Spain Aleix Espargaro Aprilia 7 1'29.255 0.483 0.000
10 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 7 1'29.336 0.564 0.081
11 Spain Alex Rins Suzuki 8 1'29.424 0.652 0.088
12 South Africa Brad Binder KTM 8 1'29.536 0.764 0.112
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Q1 sonucu:

S?ra Src Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Aleix Espargaro Aprilia 8 1'29.231    
2 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 8 1'29.350 0.119 0.119
3 Italy Luca Marini Ducati 9 1'29.386 0.155 0.036
4 Japan Takaaki Nakagami Honda 8 1'29.390 0.159 0.004
5 Spain Pol Espargaro Honda 8 1'29.475 0.244 0.085
6 Italy Franco Morbidelli Yamaha 9 1'29.540 0.309 0.065
7 Portugal Miguel Oliveira KTM 8 1'29.613 0.382 0.073
8 Germany Stefan Bradl Honda 8 1'29.809 0.578 0.196
9 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 9 1'30.085 0.854 0.276
10 Italy Marco Bezzecchi Ducati 5 1'30.122 0.891 0.037
11 South Africa Darryn Binder Yamaha 8 1'30.328 1.097 0.206
12 Australia Remy Gardner KTM 8 1'30.397 1.166 0.069
13 Spain Raul Fernandez KTM 8 1'30.475 1.244 0.078
14 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 4 1'30.487 1.256 0.012
15 Spain Alex Marquez Honda 5 1'33.653 4.422 3.166
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