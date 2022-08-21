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Quartararo, Yamaha'nın sıralama performansından rahatsız

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, motosikletin her virajda dengesiz davrandığını ve yarış temposuyla kıyaslandığında en büyük problemlerinin bu olduğunu dile getirdi.

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Quartararo, Yamaha'nın sıralama performansından rahatsız
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M1, mevcut MotoGP gridinin geri kalanına kıyasla güç anlamında en geride olan motosiklet ve Red Bull Ring pisti, yeni ikinci viraja rağmen hâlâ gücün önemli olduğu bir pist.

Buna rağmen şampiyona lideri Quartararo güçlü bir cuma günü geçirdi ve cumartesi sabahı gerçekleştirilen 3. antrenmanda da en hızlı zamanı yaptı. Ancak sıralama turlarında dört Ducati sürücüsünün ardından beşinci oldu.

Quartararo, seansın ardından verdiği demeçte motosikletin davranışlarından şikayet etti ve bazen motosikletin virajı dönüp dönmeyeceğini dahi kestiremediğini belirtti.

Mart ayındaki Endonezya GP'sinden bu yana pole pozisyonundan başlayamayan Quartararo, “Sıralama turlarında, tüm virajlarda motosikletin dönmeyi başarıp başaramayacağını ya da çakıl havuzuna girip girmeyeceğimi anlayamıyordum."

"En zor şey gerçekten bu. Motosikletin ön kısmı çok hareket ediyor, motosiklet çok dengesiz ve sıralama turlarında %100 kontrole sahip olmuyorum."

“Yarış temposunda hemen hemen her seferinde iyi bir noktada olmayı başarıyoruz ancak sıralama turlarında kontrol bende olmuyor, her şey kontrolden çıkıyor."

"Sorun tam olarak bu. 2019'da, hatta geçen yıl çok daha tutarlı ve daha iyiydim. Fakat bu yıl bizim için kabus gibi geçiyor ve gerçekten keyif almıyorum." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, Yamaha'nın hafta sonu boyunca rakiplerinin aksine ilerleme kaydedemediğini ve bunun tüm yıl aynı olduğunu söylüyor.

“Bence bu, tüm hafta sonumuzu anlatıyor."

“Cuma mükemmel gitti, Cumartesi iyi gidiyordu ama sonra diğerleri büyük bir adım atarken, biz yerimizde kaldık."

“Yani ileriye doğru gitmek bizim için zor. Limitlere kadar zorluyorum ama yetmiyor."

“Yani sonuç nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum ama artık buna alışmaya başladım. En önemli şey %100'ümü ortaya koymam." 

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