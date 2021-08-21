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Marquez: "Sakatlanmadan önceki halimle 2021 Honda ile şampiyonluk savaşı verirdim"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Marc Marquez, sakatlanmadan önceki haliyle bu yılki Honda motosikletiyle şampiyonluk savaşı verebileceğini düşünüyor.

Marquez: "Sakatlanmadan önceki halimle 2021 Honda ile şampiyonluk savaşı verirdim"

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, geçen yılki İspanya Grand Prix'sinde geçirdiği kazada sağ kolunu kötü şekilde kırmış ve 2020 sezonunun kalan yarışlarında yer alamamıştı. Üç ayrı ameliyat olan Marquez, pistlerden dokuz ay uzak kaldı.

Marquez'in yokluğunda Honda, 1982'de seriye katıldığından bu yana ilk kez galibiyet alamadı ve sezonu sadece iki podyumla tamamladı.

Marquez, Almanya'da bu olumsuz seriye son verdi ve Sachsenring'de harika bir zafer elde etmeyi başardı.

Marquez, 2021'in ilk iki yarışını kaçırmasına ve henüz %100 seviyede olmamasına rağmen şampiyonada LCR'dan Takaaki Nakagami'nin dört puan önünde 11. sırada yer alıyor ve  en iyi Honda sürücüsü olmaya devam ediyor.

2021 sezonu, RC213V'nin arka yol tutuş eksikliği nedeniyle Honda sürücüleri için oldukça zor geçiyor ve Marquez dışında hiçbir Honda sürücüsü podyuma çıkamadı.

Motorsport.com'a verdiği röportajda Marquez, sakatlık yaşamasaydı mevcut motosikletle şampiyon olabileceğini dile getirdi.

2019'daki son tam sezonunda 12 yarış kazanan Marquez, "Sakatlıktan önceki Marc'ın bu motosikletle şampiyonluk için mücadele edebileceğini düşünüyorum."

"Muhtemelen 2019'daki kadar [yarış] kazanamazdım ama dünya şampiyonluğu için savaşabilir ve sık sık ilk üçe girebilirdim."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Fiziksel anlamda sınırlama hissetmediğim veya daha az sınırlama hissettiğim pistlerde çok daha iyi oldum."

"Fakat bunu her zaman kendi başıma yapamam, motosikletin de bana yardım etmesi gerekiyor ve şu anda bu olmuyor. Bu hem ben hem de diğer Honda sürücüleri için geçerli."

"Şu anda fiziğim motosikleti sürmeme izin veriyor ama sihir yapmama izin vermiyor."

"Bu marka adına yarışan diğer sürücülerin çok gerisinde kalsam bir şeylerin yanlış olduğunu düşünürdüm. Fakat iki yarışı kaçırmama rağmen onların önündeyim." dedi.

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