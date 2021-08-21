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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Mir: "Quartararo'nun üzerindeki baskı daha da artacak''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Son MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir, 2021 sezonunu lider götüren ve Avusturya'da puan avantajını açan Fabio Quartararo'nun üzerinde artık ''daha fazla baskı'' olduğunu söyledi.

Mir: "Quartararo'nun üzerindeki baskı daha da artacak''

Sezonun ilk dokuz yarışının dördünde galibiyet alan Quartararo, Avusturya'daki iki yarışa gelmeden önce 34 puan farkla şampiyonayı önde götürüyordu.

Red Bull Ring'deki yarışlarda üçüncülük ve yedincilik aldıktan sonra ise, Fransız sürücü Britanya Grand Prix'sinden önce farkı 47 puana çıkardı.

Şu anda sıralamalarda ikinci sırada bulunan Mir, Silverstone'da, Aragon'da ve Misano'da yapılacak olan üç yarışın şampiyona için çok önemli olacağını ve Quartararo'nun üzerindeki baskının artacağını düşündüğünü söyledi.

Suzuki sürücüsü şu ifadeleri kullandı: ''Fabio artık başka bir şampiyonaya başlayacak.''

''Bence önümüzdeki üç yarışta biz de şampiyonaya farklı bakmaya başlayacağız.''

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Şampiyona sıralamalarında iyi bir fark açmış olsa bile, bence her yarışta üzerindeki baskı daha da artacak.''

''Bir sürücünün bu baskıyı yönetmesi her zaman zordur.''

''Ayrıca artık Yamaha'daki tüm baskı da onun üzerinde ve geçtiğimiz yıl bu şekilde değildi.''

''Çok iyi gidiyor fakat üzerindeki baskı artık çok daha fazla. Yani neler olacağını göreceğiz.''

Quartararo Mir'in yorumlarını reddetti ve Yamaha'daki durumun yeni olmadığını, Avusturya GP hafta sonunda da takım arkadaşı Maverick Vinales yarıştan uzaklaştırıldığında aynısını yaşadığını söyledi.

Fransız sürücü, Mir'in bunları söylemesinin tek nedeninin kendi üzerinde baskı yaratmak için bir ''strateji'' yapmak istemesi olduğunu düşündüğünü ancak bunun işe yaramadığını da ekledi.

Quartararo şu şekilde cevap verdi: ''Bu benim için bir değişiklik yaratmıyor. Avusturya Grand Prix'sinde Yamaha'nın tüm yükü üzerimdeydi ve bu yarışımı değiştirmedi.''

''Yani, bu üzerimde baskı yaratmak için küçük bir strateji.''

''Ancak bu beni etkilemiyor ve bence bu komik bir oyun. Fakat Silverstone'da şampiyonluk adına savaşmak için orada olacağım.''

Mir, Avusturya GP'sinden sonra, eğer şampiyonanın son bölümünde kazanabilme umudu için en azından iki yarış kazanmak zorunda olacağını itiraf etti.

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