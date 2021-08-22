Quartararo'nun kazasından sonra MotoGP gösterge tablosu uyarıları

Haziran'daki Katalonya Grand Prix'sinin sonlarında doğru Yamaha sürücüsü Quartararo'nun deri tulumu yarış esnasında açıldı ve Fransız sürücü göğüs koruyucusundan kurtulmak zorunda kaldı.

Quartararo soruna rağmen damalı bayrağa kadar bu şekilde devam etti ve üç saniyelik bir ceza alarak altıncı sıraya düştü. Fransız sürücü daha öncesinde pist limitlerini ihlal ettiği için üçüncülükten dördüncü sıraya düşmüştü.

Kurallara göre, tüm sürücülerin ekipmanları pist üzerindeyken bağlı olmalı ancak burada herhangi bir sorun çıkarsa hangi cezaların kullanılacağı ve neler olacağı konusu biraz belirsiz.

Artık MotoGP Yarış Yönetimi sürücülere ekipman problemleri hakkında gösterge tablosu mesajları verebilecek.

MotoGP yarış direktörü Mike Webb mevcut dönemde yaşadıkları teknik problemlerin sürücü ekipman sorunları için uygun olmadığını söyledi.

''Herhangi bir problem, sürücünün üzerindeki ekipmanlardaki bir bağlantı sorununda veya bu acil bir problem olmadığı ancak düzeltilmesi gerektiği zaman farklı durumlara şahit oluyoruz.''

''Bu yüzden gösterge tablomuzda yeni bir sinyal ve sürücü gösterge tablosunda da ''ekipman'' olarak görünüyor. Bu da sürücülere ve takımlara ekipmanla ilgili bir problem olduğunu ve hemen düzeltilmesi gerektiğini anlatıyor.''

Race Director Mike Webb with FIM MotoGP Stewards and representatives Photo by: MotoGP

''Eğer bunu düzeltmek için pite girerlerse bu uygun. Veya pist üzerinde kendi başına da düzeltebilir.''

''Bizim istediğimiz, bu problemin hemen düzeltilmesi. Bu yüzden de sürücü ekipmanlarıyla ilgili yeni bir mesajımız var.''

Yarış Yönetim aynı zamanda, hakemlerin istekleriyle birlikte, sürücülere pist üzerindeki davranışlarıyla ilgili de mesaj gönderebilmek istiyor.

Bu, hakemlerin pistte yapılan ''sınıra yakın'' bir hareketin bir hata olup olmadığını, hareketin tekrarlanmasının yanlış bir karar olarak kabul edilip edilmeyeceğini ve bir cezaya tabi olup olmayacağına ayırt etmelerine yardımcı olmak için.

Webb, ayrıca yeni mesajların yeni yürürlüğe girdiğini çünkü gösterge tablosu üreticileri ve zaman kaydetme şirketlerinin de bunun kullanılabilmesi için sistemlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledi.