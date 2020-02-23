Katar MotoGP testi 2. gün: Quartararo lider, Marquez büyük kaza yaptı

Petronas SRT sürücüsü Quartararo, Malezya'da üç gün boyunca en hızlı isim olmasının ardından testi lider tamamlamıştı ve pazar günkü Losail testinde de 1:54.974'lük derecesiyle başlangıçta liderliği kimseye bırakmadı.

A versiyon M1'le sürüş yapan Franco Morbidelli daha sonra takım arkadaşını geçmeyi başardı ve liderliğe oturdu.

Daha sonra testlerin öne çıkan isimlerinden Maverick Vinales, 1:54.658 yaparak liderliği Morbidelli'den alsa da, Suzuki sürücüsü Joan Mir 1:54.612'lik turuyla kendisini geride bırakmayı başardı.

Ancak dereceler böyle kalmadı.

Son bölümde dereceler peş peşe atılan turlarla gelişirken 1:54.038 yapan Quartararo ikinci günü zirvede tamamlayan isim oldu.

İlk günün en hızlı ismi olan Suzuki sürücüsü Alex Rins, Quartararo'nun en yakın takipçisiydi ve 0.162 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Vinales 68 tur attığı günde 0.2 saniye geride ilk üçü tamamlarken, bu hafta sonu iyi bir görüntü çizen Morbidelli dördüncü ve Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia beşinci oldu. İtalyan sürücü, en iyi Ducati sürücüsü konumunda da yer aldı.

Avintia Ducati adına yarışan Johann Zarco, GP19'a uyum sağlama sürecine devam etti ve önemli bir adım atarak 0.5 saniye geride altıncı oldu.

Suzuki'den Mir son bölümde derecesini geliştiremeyip yedinci olurken, Ducati fabrika takımı sürücülerinin en iyisi Andrea Dovizioso sekizinci oldu.

Yamaha'nın şampiyon sürücüsü Valentino Rosso dokuzuncu olurken, ilk ondaki tek Honda sürücüsü Takaaki Nakagami ilk onu tamamladı.

Aleix Espargaro, Aprilia sürücüleri arasında en iyisiydi ve 11. oldu. Ancak dördüncü virajda bir kaza yaptı. Onu Ducati'den Petrucci, KTM'den Pol Espargaro ve Honda'dan Marc Marquez takip etti.

Seansın en büyük olayı Marquez'in geçirdiği büyük kazaydı. Zaten omzu yüzünden yeterince hazır olmayan Marquez, dokuzuncu virajda büyük bir kaza yaptı ve motosikleti paramparça oldu. İspanyol sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

LCR'de Cal Crutchlow günü 21. sırada tamamlarken, ikinci virajda bir kaza yaptı.

Seans sonucu: