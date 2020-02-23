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MotoGP / Katar Şubat Testi / Test raporu

Katar MotoGP testi 2. gün: Quartararo lider, Marquez büyük kaza yaptı

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Katar MotoGP testi 2. gün: Quartararo lider, Marquez büyük kaza yaptı
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
23 Şub 2020 18:15

Fabio Quartararo, Katar'da gerçekleştirilen testlerin ikinci gününde en hızlı isim olurken, Honda sürücüsü Marc Marquez büyük bir kaza yaptı.

Petronas SRT sürücüsü Quartararo, Malezya'da üç gün boyunca en hızlı isim olmasının ardından testi lider tamamlamıştı ve pazar günkü Losail testinde de 1:54.974'lük derecesiyle başlangıçta liderliği kimseye bırakmadı.

A versiyon M1'le sürüş yapan Franco Morbidelli daha sonra takım arkadaşını geçmeyi başardı ve liderliğe oturdu.

Daha sonra testlerin öne çıkan isimlerinden Maverick Vinales, 1:54.658 yaparak liderliği Morbidelli'den alsa da, Suzuki sürücüsü Joan Mir 1:54.612'lik turuyla kendisini geride bırakmayı başardı.

Ancak dereceler böyle kalmadı.

Son bölümde dereceler peş peşe atılan turlarla gelişirken 1:54.038 yapan Quartararo ikinci günü zirvede tamamlayan isim oldu.

İlk günün en hızlı ismi olan Suzuki sürücüsü Alex Rins, Quartararo'nun en yakın takipçisiydi ve 0.162 saniye geride ikinci sırada yer aldı.

Vinales 68 tur attığı günde 0.2 saniye geride ilk üçü tamamlarken, bu hafta sonu iyi bir görüntü çizen Morbidelli dördüncü ve Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia beşinci oldu. İtalyan sürücü, en iyi Ducati sürücüsü konumunda da yer aldı.

Avintia Ducati adına yarışan Johann Zarco, GP19'a uyum sağlama sürecine devam etti ve önemli bir adım atarak 0.5 saniye geride altıncı oldu.

Suzuki'den Mir son bölümde derecesini geliştiremeyip yedinci olurken, Ducati fabrika takımı sürücülerinin en iyisi Andrea Dovizioso sekizinci oldu.

Yamaha'nın şampiyon sürücüsü Valentino Rosso dokuzuncu olurken, ilk ondaki tek Honda sürücüsü Takaaki Nakagami ilk onu tamamladı.

Aleix Espargaro, Aprilia sürücüleri arasında en iyisiydi ve 11. oldu. Ancak dördüncü virajda bir kaza yaptı. Onu Ducati'den Petrucci, KTM'den Pol Espargaro ve Honda'dan Marc Marquez takip etti.

Seansın en büyük olayı Marquez'in geçirdiği büyük kazaydı. Zaten omzu yüzünden yeterince hazır olmayan Marquez, dokuzuncu virajda büyük bir kaza yaptı ve motosikleti paramparça oldu. İspanyol sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

LCR'de Cal Crutchlow günü 21. sırada tamamlarken, ikinci virajda bir kaza yaptı.

Seans sonucu:

Poz. # Sürücü Motosiklet Derece Fark Tur
1 20 Fabio Quartararo Yamaha 1:54.038   65
2 42 Alex Rins Suzuki 1:54.200 0.162 53
3 12 Maverick Vinales Yamaha 1:54.264 0.226 68
4 21 Franco Morbidelli Yamaha 1:54.481 0.443 70
5 63 Francesco Bagnaia Ducati 1:54.520 0.482 52
6 5 Johann Zarco Ducati 1:54.565 0.527 56
7 36 Joan Mir Suzuki 1:54.612 0.574 52
8 4 Andrea Dovizioso Ducati 1:54.662 0.624 60
9 46 Valentino Rossi Yamaha 1:54.740 0.702 52
10 30 Takaaki Nakagami Honda 1:54.759 0.721 43
11 41 Aleix Espargaro Aprilia 1:54.762 0.724 33
12 9 Danilo Petrucci Ducati 1:54.852 0.814 49
13 44 Pol Espargaro KTM 1:54.890 0.852 54
14 93 Marc Marquez Honda 1:55.093 1.055 46
15 43 Jack Miller Ducati 1:55.194 1.156 42
16 53 Tito Rabat Ducati 1:55.352 1.314 54
17 88 Miguel Oliveira KTM 1:55.600 1.562 53
18 27 Iker Lecuona KTM 1:55.644 1.606 53
19 73 Alex Marquez Honda 1:55.725 1.687 48
20 33 Brad Binder KTM 1:55.930 1.892 57
21 35 Cal Crutchlow Honda 1:56.178 2.14 27
22 38 Bradley Smith Aprilia 1:56.407 2.369 52
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katar Şubat Testi
Pilotlar Alex Rins , Fabio Quartararo , Marc Marquez Şimdi al , Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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