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MotoGP / Katar Şubat Testi / Son dakika

Rossi: "Galibiyet savaşı vermek için 0.2-0.3 saniyeye ihtiyacım var"

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Rossi: "Galibiyet savaşı vermek için 0.2-0.3 saniyeye ihtiyacım var"
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Çeviren: İnci Beğen , Editör
23 Şub 2020 18:48

Valentino Rossi, 2020 Yamaha ile zafer mücadelesi verebilmesi için 0.2 veya 0.3 saniye bulması gerektiğini kabul etti.

YZR-M1'in son versiyonunun Yamaha için güçlü bir paket olduğu kanıtlanırken, Sepang'da yapılan testlerin en hızlı ismi Petronas SRT’den Fabio Quartararo oldu. Fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales'in uzun sürüşleri de etkileyiciydi.

Sepang'daki teste, Kasım ayında test ettikleri 2020 motosikleti için yeni parçalar getiren Yamaha, Katar'daki son teste yeni bir şey getirmedi ve bunun yerine mevcut paketten en iyisini almaya odaklandı.

Rossi, Cumartesi günü Losail'de 51 tur attı ve seansı lider Alex Rins'in 0.4 saniye gerisinde yedinci bitirdi.

Yaptığı iş hakkında konuşan Rossi, “Olumlu bir gündü çünkü Sepang'da gördüklerimizi teyit ettik. Sonunda yedinci oldum ama bütün gün oldukça istikrarlı ve iyi bir tempodaydım."

“Bu yüzden çok mutluyuz çünkü motosiklet geçen yıla ve hatta ilk teste kıyasla gelişiyor gibi görünüyor."

“Garajda iyi çalışıyoruz ve gelişebiliyoruz. Zafer için savaşmak için hem en hızlı turda hem de yarış temposunda 0.2 veya 0.3 saniyeye ihtiyacım var."

“Takım arkadaşım Maverick gibi bizden biraz daha hızlı olan bazı sürücüler var."

“Bu yüzden çalışmak zorundayız, ama sadece ilk gündeyiz ve geçen yıla göre daha hızlıyız. Motosikletle ilgili de olumlu bir his var." dedi.

Rossi, motosikletin gelişmesi gereken alanın frenleme olduğunu söyledi.

Yamaha bu yıl motorda ileriye doğru iyi bir adım attı, ancak Rossi’nin 341.7 km/s'lik en yüksek hızı, Jack Miller'ın Pramac Ducati GP20'sinden 10km/s daha düşüktü.

Yamaha’nın elde ettiği kazancın Ducati ve Honda ile savaşmak için yeterli olup olmayacağı sorusuna, "En yüksek süratin arttığı görülüyor, ancak fark oldukça büyük."

“Hava koridorunda kalıp kalamadığımıza bakmamız gerekiyor çünkü geçen yıl bizim için bunu yapmak imkansızdı."

“Yani, savaşmanız gerektiğinde durum zordu."

“Fark biraz daha azsa ve hava koridorunu koruyabiliyorsak, yarışlar için de farklı olacak çünkü saldırabileceğiz ve yarışabileceğiz."

“Ama bunun anlamak için 8 Mart Pazar yapılacak yarışı beklememiz gerekiyor.” yanıtını verdi.

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Seri MotoGP
Etkinlik Katar Şubat Testi
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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