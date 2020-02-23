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MotoGP / Katar Şubat Testi / Son dakika

Crutchlow, Honda’yı amatör gibi sürmek zorunda kalmış

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Crutchlow, Honda’yı amatör gibi sürmek zorunda kalmış
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Cem Özel, Editör
23 Şub 2020 13:55

LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow, 2020 Honda MotoGP motosikletinin üzerinde kalabilmek için Katar testinde amatör gibi sürmek zorunda kaldığını ve Malezya testine göre daha kötü hissettiğini söyledi.

Crutchlow, iki hafta önceki Sepang sezon öncesi testlerinde yeni versiyon RC213V’nin, 2019 versiyonuna göre dönüşlerde daha kötü olduğunu söylemişti.

LCR sürücüsü, Katar testinin ilk gününde liderin 1.295sn gerisinde 19. sırada yer aldı ve hızlı tur denemesi yapmadığını belirtmesine rağmen motosikletteki hissiyatın Sepang’dakine göre daha kötü olduğunu ve daha hızlı gitmesinin önüne geçtiğini söyledi.

Crutchlow, “İyi bir hissiyatım yok ve daha hızlı gitmem önlendi.”

“Ancak şu anda motosikletin üzerinde kalmam için sürüş yapma şeklim oldukça amatörce.”

“Gerçekten yavaş sürmelisiniz ve motosiklet üzerinde kalsanız da kalmasanız da zorlayamıyorsunuz. Oldukça garip.”

“Ancak viraja girerken ve virajdan çıkarken gazı açıp zorladığımda büyük sorun yaşıyorum.” ifadelerini kullandı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Diğer bir Honda sürücüsü Marc Marquez ise Losail pistinin her zaman Honda’nın zayıf noktalarını ortaya çıkarttığını söyledi ve Crutchlow da hızlı virajları sebep göstererek bunu doğruladı.

Ancak Crutchlow, RC213V’nin geçen seneki motosikletin üzerinde elde edilen hızlanma kazanımlarını övmeye devam etti ve geçen seneki Katar testlerinde de zorlanmasına rağmen yarışta üçüncü olduğunu vurguladı.

İngiliz sürücü buna rağmen, sezonun ilk yarışı öncesinde ileriye doğru bir adım atmasının pek mümkün olmadığını düşünüyor.

“Geçen sene de bu sorunlar vardı, ancak aynı sorun şimdi daha belirgin görünüyor ve bu da işi zorlaştırıyor.”

“Ancak ben ve Marc geçen sene buradaki yarışta ikinci ve üçüncü olmuştuk.”

“Yani bir testin ilk günü her zaman gariptir, ancak yarış hafta sonu için büyük bir adım atabileceğimizi düşünmüyorum.”

“Hızlı olamadım, ki bu garipti. İstikrarlı olabildim ve istikrarlı olarak yavaştım ancak bundan daha hızlı olabilmeliydim.”

“Ancak motosiklette hiç harika hissetmedim. Normalde Honda sürücüleri için ilk gün, diğerlerine göre daha zorlu geçer. Mühendislerle analizler yapmaya başlayacağız ve ikinci gün daha iyi olacaktır. Ancak gelişmemiz gerekiyor.”

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katar Şubat Testi
Pilotlar Cal Crutchlow Şimdi al , Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Team LCR
Editör Lewis Duncan

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