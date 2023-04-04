Espargaro: "Yarışta lastiğimin patladığını düşündüm"

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Geçtiğimiz hafta Rio Hondo'da Maverick Vinales'in aero hasarı aldıktan sonra yedinci olduğu ve Espargaro'nun kaza yaptığı zorlu bir sprintten sonra bile, her iki sürücü de hızlarının hâlâ galibiyet için savaşacak kadar iyi olduğuna emindi.

Ancak Pazar günkü ıslak zeminde gerçekleşen yarışta her ikisi de büyük bir mücadele verdi ve Vinales 12., Espargaro ise 15. sıraya geriledi.

Yarış öncesinde yeni RS-GP ile ıslak zeminde çok az zaman geçiren Espargaro için Aprilia'nın ıslak zemindeki yol tutuş sorunları bir anda ortaya çıktı.

Espargaro, "Bunu anlamak zor."

"Yarışın bazı aşamalarında lastiğimin patladığını düşündüm, çılgıncaydı."

"Düzlükte bile hızlanamadım, düzlükte bile sınırlayıcıdan önce 10.000 rpm'de vites değiştirmek zorunda kaldım çünkü motosiklet gitmiyordu."

"Çılgıncaydı. Gerçekten en kötü yarışlarımdan biriydi ve uzun bir yarıştı. Zor, Sepang'da ıslak zeminde birkaç tur atmıştık ama herkes tur atmamıştı."

"Bu yüzden tahmin yapmak zordu. Ama gerçekten bir kabustu."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro, mekanik tutuşun gerçekten çok kötü olduğunu ve elektronik aksamın da çalışmadığını belirterek, Aprilia'nın sorunun ne olduğunu bulması gerektiğini ekledi.

Vinales yine de zorlu yarışa rağmen Aprilia'dan beklentileri konusunda iyimser çünkü takımın da 'zamanının geleceğinden' emin.

Vinales, "Şimdi bir değerlendirme yapabilmeleri, neleri geliştirebileceğimizi anlamaları ve ileriye gidebilmeleri iyi bir şey."

"Neyse ki bu sadece ikinci yarış, bu yüzden gelişebiliriz. Kuru zeminde, sprintte bile kanatçıksız sahip olduğumuz hız, yarışları kazanmamızı sağlayacak hızdı."

"Yani bu harika. Oldukça sakinim çünkü bizim de zamanımız gelecek, bundan tamamen eminim ve bir kez geldi mi bir daha gitmeyecek."

"Çalışmaya ve savaşmaya devam edeceğiz, elimizdekilerle en iyisini yapmamız gerekiyor." dedi.