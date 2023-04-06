Binder: "Vinales ile yaşananlar kesinlikle bir yarış kazasıydı"
Brad Binder, Arjantin'deki ana yarışın ilk turunda Maverick Vinales ile teması sonucu kendisini yerde bulmasının "kesinlikle bir yarış kazası" olduğunu düşünüyor.
Sprint yarışında 15. sıradan sansasyonel bir galibiyet elde eden Binder, ana yarışta ise henüz ilk turda Vinales ile temas etmesi sonucu kendini yerde buldu.
Komiserler kurulu olayı "yarış kazası" olarak nitelendirip ceza vermedi, Binder ise yarışa döndükten sonra ancak 17. olabildi.
Kaza nedeniyle Vinales'e karşı herhangi bir kin beslemediğini söyleyen Binder, kazadan önce de motosikletinde hasar olduğunu söylüyor.
Binder, "3. Virajdan çıkarken biriyle temas ettim ve iki kanadımı kaybettim."
"Oldukça büyük bir sarsıntı yaşadım ve bir sonraki viraja geldiğimde motosikletin ön tarafını biraz geri çekmek zorunda kaldım."
"Ön kanada sahip olmayacağımı fark ettikten sonra biraz daha erken fren yaptım, normal bir şekilde viraja girdim ve bir anda iç çizgide ufak bir dokunuş hissettim, bu da motosikletin kontrolünü kaybetmem için yeterliydi."
"Bu kesinlikle bir yarış kazasıydı. Pist ıslak olduğunda, en ufak bir sarsıntı her şeyi yapabilir. Motosikletimin kontrolünü kaybettim, hepsi bu."
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Binder'in takım arkadaşı Jack Miller ise çok güçlü olduğu değişken koşullarda 16. sıradan altıncı sıraya tırmanmasına rağmen daha fazlasını beklediğini söylüyor.
KTM'ye adapte olmaya devam ettiğini de belirten Miller, bir an önce daha iyi sonuçlar almak istemesine rağmen şu anda sadece "sürecin tadını çıkarmakta".
Takımın durumu hakkında konuşan Miller, "Mücadelenin içindeyiz."
"Burası MotoGP, adınız Maverick Vinales olmadığı sürece kimse size alışmanız için yarım sezon vermeyecek."
"Dolayısıyla hızlıca iyi sonuçlar almaya başlamalıyız. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve bu süreçten keyif alıyorum." dedi.
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