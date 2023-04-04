Nakagami, Quartararo'ya karşı çok da "çılgınca" bir atak yapmadığını düşünüyor
Takaaki Nakagami, Arjantin'de Fabio Quartararo ile yaşadığı temasın çok da çılgınca olmadığını söylüyor -ancak sıra kaybeden Quartararo'dan özür de diliyor.
Arjantin'de ıslak zeminde gerçekleştirilen mücadelenin ilk turunda Quartararo'yu geçmeye çalışan Nakagami, iç çizgiye agresif bir şekilde girmesinin ardından rakibiyle temas yaşadı.
Olay üzerine çizgisinden sapan ve kaçış alanına kadar taşan Quartararo kendini 16. sırada buldu ve yarışın kalanını tırmanarak geçirmek zorunda kaldı.
Temas hızlıca komiserler kurulu tarafından soruşturma altına alındı, ancak bir "yarış teması" olarak ele alındı ve ceza verilmedi.
Cezanın ardından özellikle Quartararo'nun tepkisi sert oldu ve rakibinin ceza almamasına anlam veremediğini açıkça belirtti.
Nakagami ise kendini savundu ve herhangi bir tehlikeye yol açmadığını söyledi -yine de biraz aşırı kaçtığını kabul ediyor.
Yarışı 13. sırada tamamlayan Nakagami, "Görünüşe göre [Fabio] dışarıdan biraz agresif bir şekilde gelmekteydi."
"Dürüst olmak gerekirse o anda geçişi tamamlayabileceğimi düşündüm, ama biraz aşırıya kaçtım ve apeksi kaçırdım."
"Yine de çılgınca bir atak değildi, çılgınca bir sürüş değildi. Birbirimize biraz dokunduk ama bunun adı yarışmak."
"Söyleyecek bir şeyim yok, herhangi bir hata yapmadım. Neyse ki o da kaza yapmadı. Tabii ki pozisyonunu kaybetti, bunun için de özür dilemek istiyorum." dedi.
Takaaki Nakagami, Team LCR Honda
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
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