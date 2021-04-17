Espargaro ile Dovizioso, RS-GP hakkında aynı şeyleri düşünüyormuş

Geçtiğimiz sezon Ducati’den ayrılıp, 2021 yılında yarışmaya ara veren Dovizioso, bu hafta başında Jerez’de üç gün geçirdi ve Aprilia’yla sürüş yaptı.

15 kez MotoGP yarış galibi Dovizioso, bu sürüşlerde öncelikli olarak RS-GP’ye alışmaya çalıştı ve Aprilia’yla ilgili çok fazla olumlu veya olumsuz geri bildirim vermedi.

Espargaro, testle ilgili ona çok fazla bilgi verilmediğini söylese de, Aprilia’nın teknik direktörü Romano Albesiano, Dovizioso’nun motosiklet hakkında Espargaro’yla aynı şeyleri söylediğini belirtmiş.

Espargaro, ‘’Dürüst olmak gerekirse, testle ilgili hâlâ çok bilgim yok.’’

‘’Romano’yla biraz konuştum ve bana biraz açıkladı. Fakat çok fazla bilgi vermedi, üç gün sonunda çok veri toplamışlardı.’’

‘’Ancak, Andrea’nın şu anda bana yardım edebilecek bir şey denediğini sanmıyorum. Bence o, uzun zaman boyunca sürüş yapmadığı için, motosikleti anlamaya çalışıyordu.’’

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

‘’Benim sürüş tarzım biraz daha [farklı]. Virajlarda daha fazla hızlanmaya çalışıyorum çünkü bence Aprilia motosikletine bu uygun. Andrea daha çok dur-kalk yapıyor, ancak bu sürüş tarzıyla alakalı değil çünkü Ducati’sinde virajlarda çok fazla hızlanamıyordu.’’

‘’Romano’nun ilk izlenimleri, [Andrea’nın da] benimle aynı şeyleri söylediği yönünde.’’

‘’Bu, Romano için eğlenceliydi çünkü bana, sanki onun ifadelerinde, beni dinliyormuş gibi hissettiğini söyledi, bu iyi bir şey. Bu, ikimizin de motosikleti aynı şekilde anladığı anlamına gelir.’’

‘’Bu daha ilk test ve deneyecek çok şeyi var. Ancak bu, ikimizin de motosikleti benzer şekilde anladığı anlamına geliyor." dedi.

Dovizioso, Aprilia’yı 11-12 Mayıs tarihlerinde Mugello’da gerçekleştirilecek başka bir özel testte sürecek.

Geçtiğimiz ay, Dovizioso’nun menajeri, sürücünün 2021 yılında Aprilia’da yarışmayacağını beklediğini belirtmişti. 2022 yılında MotoGP’ye geri dönmeye çalışan Dovizioso ise bu hafta başında, motosikleti test etmenin ‘’akıllıca’’ olduğunu söyledi.