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MotoGP / Valensiya GP Antrenman raporu

Valencia MotoGP: Aprilia'dan Espargaro en hızlısı, Rossi ikinci sıralama seansına kaldı!

Ekleyen:
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Aprilia pilotu Aleix Espargaro, MotoGP Valencia Grand Prix'sinde yakın geçen üçüncü antrenman seansında liderliği almayı başarırken, MotoGP kariyerindeki son sıralama seansına çıkacak olan Valentino Rossi ise direkt olarak ikinci sıralama seansına kalmayı başardı.

Valencia MotoGP: Aprilia'dan Espargaro en hızlısı, Rossi ikinci sıralama seansına kaldı!

Üçüncü antrenman seansının başlangıcında soğuk pist koşulları etkisini gösterirken pilotlar, 45 dakikalık seansın ilk yarısında tur zamanlarını geliştirme fırsatı yakaladılar.

Honda pilotu Pol Espargaro, 1.31.908 ile tempoyu belirleyen ilk isim olurken, Aprilia pilotu olan abisi Aleix ise 1.31.544'ü yakalayarak yeni lider oldu.

Kötü bir Cuma günü geçirdikten sonra üçüncü antrenman seansında gelişmeye devam eden Espargaro, 1.31.405'i yakalayarak genel sıralamada altıncılığa yükseldi, seansta ise liderliğini geliştirdi.

Seansın bitimine 21 dakika kala yeniden zamanını geliştiren Espargaro, 1.30.952 ile genel sıralamada üçüncü sıraya yerleşti ve LCR Honda'dan Takaaki Nakagami'nin 0.001 saniye önünde yer aldı.

Seansın bitimine 15 dakika kala KTM pilotu Brad Binder, ilk 10 içerisinde yer alıp genel sıralamada yukarı çıkmaya başaran üçüncü isim olarak sekizinciliğe yükseldi, hemen ardından ise Yamaha'dan Franco Morbidelli, 1.30.993 ile beşinciliğe çıktı - bu noktada ilk altı pilot, 0.068 saniye içerisinde yer alıyorlardı.

Jack Miller'ın Cuma günü attığı en hızlı tur, 2020 dünya şampiyonu Suzuki pilotu Joan Mir tarafından geride bırakıldı ve Mir, 1.30.905 ile GSX-RR'ını liderliğe taşıdı.

Ancak bu tur, Pol Espargaro'nun büyük bir arkadan kayma yaşayarak 13. virajda yerde kalmasının ardından çıkan sarı bayraklar sırasında atılması nedeniyle iptal edildi. Sedyeyle pistten alınan Pol Espargaro'nun bilinci yerinde ancak İspanyol pilot, tetkikler için sağlık merkezine götürüldü.

Mir, silinen turunun ardından sarı bayraklar olmadan attığı turunda 1.30.876'yı yakalayarak en hızlı isim olmayı başarsa da Miller, saniyeler sonra 1.30.547'yi yakalayarak liderliği Mir'den aldı.

Sıralamanın sürekli olarak değişiyor olmasına rağmen Miller, liderliğini korumaya devam etse de Aleix Espargaro, 1.30.529'luk turu ile Ducati pilotunun 0.018 saniye önünde yer almayı başardı - bu turunu ise, kardeşi Pol'ün tehlikeli kazasını izledikten hemen sonra attı.

Yamaha'dan Morbidelli, Bagnaia ve Pramac Ducati pilotu Jorge Martin'in önünde, üçüncü sırada yer alırken Mir - takım arkadaşı Alex Rins'in genel sıralamada 11. olarak fırsatı kaçırması ile beraber - altıncı olarak ikinci sıralama seansına direkt olarak gidecek olan tek Suzuki pilotu oldu.

Rins, bu hafta sonu efsanevi MotoGP kariyerindeki son yarışa çıkacak olan Petronas SRT pilotu Valentino Rossi'nin hemen gerisinde yer alarak direkt olarak ikinci sıralama seansına kalma fırsatını kaçırdı.

Öğrencisi Bagnaia'nın hava koridorunu kullanarak 1.30.825 ile 10. sırada yer alan Rossi, liderin sadece 0.296 saniye gerisindeydi.

Rossi aynı zamanda fabrika Yamaha pilotu son şampiyon Fabio Quartararo'nun sadece 0.034 saniye gerisinde kaldı. Nakagami ve Pramac'tan Johann Zarco ise yedinci ve sekizinci sırada yer aldılar.

Üçüncü antrenman seansındaki farklar o kadar azdı ki, 21 sürücülü gridde lider ile, genel sıralamada son sırada yer alan Avintia çaylağı Enea Bastianini arasında sadece 0.860 saniye vardı.

Bastianini; Rins, KTM ikilisi Brad Binder ve Miguel Oliveira, SRT pilotu Andrea Dovizioso ve diğer Aprilia ile Maverick Vinales gibi isimlerle birinci sıralama seansında mücadele edecek.

Valencia MotoGP üçüncü antrenman seansı sonuçları:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'30.529  
2 43 Australia Jack Miller Ducati 1'30.547 0.018
3 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'30.614 0.085
4 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'30.652 0.123
5 89 Spain Jorge Martin Ducati 1'30.714 0.185
6 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'30.762 0.233
7 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'30.777 0.248
8 5 France Johann Zarco Ducati 1'30.786 0.257
9 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'30.791 0.262
10 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'30.825 0.296
11 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'30.866 0.337
12 33 South Africa Brad Binder KTM 1'30.893 0.364
13 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'31.112 0.583
14 10 Italy Luca Marini Ducati 1'31.135 0.606
15 73 Spain Alex Marquez Honda 1'31.152 0.623
16 9 Italy Danilo Petrucci KTM 1'31.217 0.688
17 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'31.239 0.710
18 4 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'31.377 0.848
19 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'31.388 0.859
20 23 Italy Enea Bastianini Ducati 1'31.389 0.860
21 44 Spain Pol Espargaro Honda 1'31.495 0.966
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