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MotoGP / Haberler

Quartararo, "daha az şikayet etmesinden" faydalanmış

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Fabio Quartararo, Portekiz GP antrenmanlarında geçen seneye göre daha az şikayet ettiğini ve bunun kendisine fayda sağladığını söyledi.

Quartararo, "daha az şikayet etmesinden" faydalanmış

Quartararo, Cuma günü gerçekleştirilen 2. antrenman seansında lider Francesco Bagnaia'nın 0.340 sn gerisinde 2. hızlı zamanı kaydetti.

Portimao pisti, geçen sene Yamaha fabrika sürücülerinin en zayıf pistlerinden birisi olmuştu. Quartararo geçen seneki yarışta ancak 14. olabilmiş ve şampiyonada 2. sıradan 8. sıraya kadar gerilemişti. Fransız sürücü, geçen seneki sorunu o dönemdeki zihinsel durumuna bağladı.

Quartararo, 2021 M1'in Katar'dakine benzer hisler verdiğini ve geçen seneye göre büyük adım attıklarını söyledi.

Quartararo, "Öncelikle zihinsel açıdan daha güçlü hissediyorum ve daha az şikayet ediyorum. Bu da yardımcı oluyor."

"Motosiklet üzerindeki sürüş stilimden ziyade öncelikle hislerim önemli."

"Katar'dakiyle aynı hislere sahibim. Motosikletimiz orada daha iyi dönüyordu ve 2021 motosikletinin biraz 2019 şasisine benzediğini söyleyebilirim."

"Bu gerçekten olumlu bir nokta ve bunun bizim için şimdiden büyük bir adım olduğunu düşünüyorum." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sezon öncesi testlerde Algarve pistindeki yol tutuşunun düşük olmasının ardından Quartararo, 2020'ye benzer bir sorun yaşamalarından endişe duymuştu.

Ancak Cuma günkü koşullarda sürüşün ardından Quartararo, mutlu olduklarını söyledi. Quartararo, "Mutluyum çünkü düşük yol tutuşunda dahi motosiklet iyi çalışıyor."

"Bu bizim için önemli bir şeydi ve aynı zamanda bize yardımcı oluyor çünkü Ducati'lerin güçlü olduklarını biliyoruz."

"Düşük yol tutuşunda bizden biraz daha hızlılar. Bu yüzden yol tutuşu iyileşirse, biz biraz daha iyi oluruz."

"Bu yüzden şimdiden yol tutuşunun mevcut haliyle iyi hissediyorum ve bu gerçekten büyük bir adım. Yarın yol tutuşunun iyi olup olmayacağını görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha'nın diğer sürücüsü Maverick Vinales ise ilk günü 7. sırada tamamladı ve 2. seanstaki yol tutuşundan şikayet etti.

Vinales, "Temelde ön lastikle alakalı çok fazla sorun yaşadık."

"Yeteri kadar güvenemiyordum ve lastiği çok fazla kilitledim. Bu yüzden fren yapamıyordum. Özellikle fren noktalarında çok fazla sorun yaşıyordum."

"Tabii ki bunu çok fazla geliştirebiliriz. Sabah gerçekten iyi hissetmiştim. Motosiklette çok fazla yol tutuşuna sahiptim."

"Ancak öğleden sonra - nedenini bilmiyorum - özellikle ön lastiğin yol tutuşunu kaybettim."

"Yani çok fazla sorun yaşadım, bu yüzden bu sorunlarla sıralamalarda 2. seansa geçebilmiş olmamız olumlu bir haber."

"Temelde her yerde sorun yaşadık. Bu yüzden motosiklette iyi bir ayar tutturamamış olabiliriz çünkü her yerde sorun yaşadım. Pistin çok farklı olmasıyla, koşulların farklı olmasıyla alakalı olabilir."

"Bu konuda çalışmalıyız, ön lastikte daha iyi bir his bulmak ve arka tarafın daha stabil olması için çalışmalıyız." dedi.

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Marquez, MotoGP'ye dönüşteki hızına anlam veremedi

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Editör Lewis Duncan

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