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Espargaro, COTA'daki kazalı hafta sonu için açıklama istiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Aprilia MotoGP sürücüsü Aleix Espargaro, toplam 5 kez düştüğü Austin'deki MotoGP hafta sonunun ardından bir açıklamaya ihtiyaç duyduğunu düşünüyor.

Espargaro, COTA'daki kazalı hafta sonu için açıklama istiyor

Espargaro ve Aprilia, bol tümsekli COTA pistinde diğerlerine göre daha fazla zorlandılar. İspanyol sürücü sıralamalarda kaza yapmasının ardından gridde ancak 19. sırada yer alabildi.

Aprilia sürücüsünün sıkıntıları pazar günkü yarışta da devam etti. Espargaro, 20 turluk yarışta 9 tur tamamladı ve ardından 13. virajda düşerek yarışa veda etti.

Böylece Espargaro, 3 gün içerisinde toplam 5 kez kaza yapmış oldu. Espargaro, Aprilia'nın tümseklerde rakiplerinden daha fazla etkinlenmemesi gerektiğini, bu yüzden bir açıklama istediğini söyledi.

Espargaro, "Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Dürüst olmam gerekirse kabus gibiydi."

"Aslında gerçekten hayal kırıklığım çok fazla çünkü bunun neden olduğu sorularınıza karşı açık bir cevabım yok."

"Tümsekler yardımcı olmadı. Motosikletimi sürmek pek kolay değildi ancak tümsekler herkes için vardı. Bu yüzden hemen hemen herkesle aynı hızda olabilirdik."

"Misano'daki testlerde 1. olmuştum. Başka bir piste gittiğimizde yine 8. sıra için mücadele edebiliriz."

"Ancak seviye genelde hep benzer olur. Ancak bu pistte doğru yolu bulamadım."

"Yarışta çok fazla zorlamıyordum çünkü hedefim sadece yarışı tamamlamak, birkaç puan alarak eve gitmekti."

"Bu yüzden bazı isimleri - Morbidelli, Lecuona, Dovizioso, Alex Marquez - geçmeye başladım."

"Performansım hızlı değildi, liderler karşısında 1 saniye ve hatta daha fazla kaybediyordum ancak yine kaza yaptım."

"Bir açıklamam yok. Takımım için çok üzgünüm çünkü 5 kez kaza yapmak aşırı."

"Ve Amerika'da sadece bir Aprilia varken 5 kez kaza yapıp eve puansız dönmek, iyi bir sonuç değil."

"Bu yüzden kızgınım ancak umarım bir açıklama bulabiliriz. Bu hafta sonunu unutabiliriz. Sezonumuz çok iyi gidiyor ancak yine de bir açıklama bulmam lazım." dedi.

Maverick Vinales'in kuzeni Dean Berta Vinales'in hayatını kaybetmesinin ardından Austin'deki yarışa gelmemesi nedeniyle Espargaro, Aprilia adına piste çıkan tek isimdi.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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