MotoGP Misano 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Vinales en hızlısı

Andrea Dovizioso, 2020 sezonunun sonunda Ducati fabrika takımındaki koltuğunu kaybetmesinin ardından yarışlara ara vermiş, bu süre zarfında 2022'de tam zamanlı olarak dönmek adına Aprilia ile testler yapmıştı.

Aprilia ile döneceği konuşulan Dovizioso, bu koltuğu Maverick Vinales'e geçmesiyle beraber Petronas SRT'den gelen teklifi kabul etti ve bu hafta sonu yeni takımıyla ilk yarışına çıkıyor. Ayrıca sakatlığı nedeniyle son beş yarışı kaçıran Franco Morbidelli de Yamaha fabrika takımıyla ilk seansına çıktı.

Dovizioso, 24 sürücünün katıldığı ilk antrenman seansında, yaklaşık 10 ay aradan sonra ilk kez bir resmi seansa katıldı ve seansı 2.5 saniye geride bitirdi. Morbidelli ise, Haziran ayından sonra katıldığı ilk seansta 16. oldu.

45 dakikalık antrenman seansı kuru zeminde başladı. Fakat dakikalar ilerledikçe bulutlar arttı ve yağmurun yağacağı neredeyse kesindi.

Bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Ducati'nin test sürücüsü Michele Pirro, ilk denemesinde 1:35.476 yaparken, sonrasında liderlik her geçen dakika el değişti.

İlk 15 dakikanın ardından Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia, 1:32.801'lik turuyla liderdi.

Aragon'daki son yarışı kazanan Bagnaia için seans sorunsuz değildi. Çünkü motosikletinde teknik problemler vardı ve bu yüzden kuru zeminde çok tur atamadı.

Ducati sorunu çözdüğünde, şiddetli yağmur çoktan başlamıştı.

Havanın değişmesinden sadece birkaç dakika önce, Vinales 1:32.66 yapmıştı ve bu tur zaman tablosunun en tepesinde yer alıyordu.

Yağmur herkesi tekrar pit alanına girmeye zorlarken, Vinales'in tur zamanını geçebilen bir isim çıkmadı. Böylelikle Vinales, iki hafta önce test yaptığı Misano'daki ilk seansı zirvede tamamlamış oldu.

Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir'in yanı sıra Honda'dan Pol Espargaro ve Marc Marquez, ilk seansın son bölümünde ıslak zeminde sürüş yaptılar.

Mir, seansı 0.080 saniye geride ikinci tamamlarken, Bagnaia da 0.135 saniye geride üçüncü oldu.

Ducati sürücüsü Jack Miller, Suzuki'den Rins, Honda sürücüsü Pol Espargaro ve şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun önünde dördüncü oldu.

Özel davetle Honda adına piste çıkan Stefan Bradl, Marc Marquez ve Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun önünde sekizinci olurken, Avintia'dan Enea Bastianini de Pramac'tan Johann Zarco'nun önünde 11. oldu.

Valentino Rossi, Misano'daki ilk seansta 1.1 saniye geride 19. sırada yer aldı.

İlk antrenman sonucu: