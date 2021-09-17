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MotoGP / San Marino GP Antrenman raporu

MotoGP Misano 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Vinales en hızlısı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Misano'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Aprilia sürücüsü Maverick Vinales ilk sırada yer alırken, yağmur seansın büyük kısmını etkiledi.

MotoGP Misano 1. antrenman: Yağmurun etkilediği seansta Vinales en hızlısı

Andrea Dovizioso, 2020 sezonunun sonunda Ducati fabrika takımındaki koltuğunu kaybetmesinin ardından yarışlara ara vermiş, bu süre zarfında 2022'de tam zamanlı olarak dönmek adına Aprilia ile testler yapmıştı.

Aprilia ile döneceği konuşulan Dovizioso, bu koltuğu Maverick Vinales'e geçmesiyle beraber Petronas SRT'den gelen teklifi kabul etti ve bu hafta sonu yeni takımıyla ilk yarışına çıkıyor. Ayrıca sakatlığı nedeniyle son beş yarışı kaçıran Franco Morbidelli de Yamaha fabrika takımıyla ilk seansına çıktı.

Dovizioso, 24 sürücünün katıldığı ilk antrenman seansında, yaklaşık 10 ay aradan sonra ilk kez bir resmi seansa katıldı ve seansı 2.5 saniye geride bitirdi. Morbidelli ise, Haziran ayından sonra katıldığı ilk seansta 16. oldu.

45 dakikalık antrenman seansı kuru zeminde başladı. Fakat dakikalar ilerledikçe bulutlar arttı ve yağmurun yağacağı neredeyse kesindi.

Bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Ducati'nin test sürücüsü Michele Pirro, ilk denemesinde 1:35.476 yaparken, sonrasında liderlik her geçen dakika el değişti.

İlk 15 dakikanın ardından Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia, 1:32.801'lik turuyla liderdi.

Aragon'daki son yarışı kazanan Bagnaia için seans sorunsuz değildi. Çünkü motosikletinde teknik problemler vardı ve bu yüzden kuru zeminde çok tur atamadı.

Ducati sorunu çözdüğünde, şiddetli yağmur çoktan başlamıştı.

Havanın değişmesinden sadece birkaç dakika önce, Vinales 1:32.66 yapmıştı ve bu tur zaman tablosunun en tepesinde yer alıyordu.

Yağmur herkesi tekrar pit alanına girmeye zorlarken, Vinales'in tur zamanını geçebilen bir isim çıkmadı. Böylelikle Vinales, iki hafta önce test yaptığı Misano'daki ilk seansı zirvede tamamlamış oldu.

Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir'in yanı sıra Honda'dan Pol Espargaro ve Marc Marquez, ilk seansın son bölümünde ıslak zeminde sürüş yaptılar.

Mir, seansı 0.080 saniye geride ikinci tamamlarken, Bagnaia da 0.135 saniye geride üçüncü oldu.

Ducati sürücüsü Jack Miller,  Suzuki'den Rins, Honda sürücüsü Pol Espargaro ve şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun önünde dördüncü oldu.

Özel davetle Honda adına piste çıkan Stefan Bradl, Marc Marquez ve Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun önünde sekizinci olurken, Avintia'dan Enea Bastianini de Pramac'tan Johann Zarco'nun önünde 11. oldu.

Valentino Rossi, Misano'daki ilk seansta 1.1 saniye geride 19. sırada yer aldı.

İlk antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'32.666  
2 Spain Joan Mir Suzuki 1'32.746 0.080
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'32.801 0.135
4 Australia Jack Miller Ducati 1'32.859 0.193
5 Spain Alex Rins Suzuki 1'32.885 0.219
6 Spain Pol Espargaro Honda 1'33.019 0.353
7 France Fabio Quartararo Yamaha 1'33.024 0.358
8 Germany Stefan Bradl Honda 1'33.047 0.381
9 Spain Marc Marquez Honda 1'33.100 0.434
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'33.102 0.436
11 France Johann Zarco Ducati 1'33.143 0.477
12 Italy Enea Bastianini Ducati 1'33.314 0.648
13 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'33.409 0.743
14 Spain Jorge Martin Ducati 1'33.451 0.785
15 Italy Michele Pirro Ducati 1'33.482 0.816
16 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'33.570 0.904
17 Spain Iker Lecuona KTM 1'33.710 1.044
18 Spain Alex Marquez Honda 1'33.766 1.100
19 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'33.791 1.125
20 Italy Danilo Petrucci KTM 1'33.950 1.284
21 South Africa Brad Binder KTM 1'34.022 1.356
22 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'34.026 1.360
23 Italy Luca Marini Ducati 1'34.037 1.371
24 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'35.211 2.545
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