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MotoGP / Portekiz GP / Antrenman raporu

Portekiz MotoGP: 3. antrenmanda Quartararo lider, Martin kaza yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'in kazası sonucu kırmızı bayrak sallanan Portekiz GP 3. antrenman seansının en hızlı ismi oldu.

Portekiz MotoGP: 3. antrenmanda Quartararo lider, Martin kaza yaptı

Kazada tam olarak ne olduğu belli değildi ancak Martin, piste çıkış turunda 7. virajda büyük bir kaza geçirdi ve bunun üzerine kırmızı bayrak sallandı.

Martin, kazanın ardından hemen tıbbi merkeze götürüldü ve bilincinin açık olduğu bilgisi verildi.

Sürücülerin çoğu 3. antrenmana orta lastiklerle çıksa da, dünkü seanslara göre derecelerini iyileştirenler oldu.

Geçen sene Portekiz'de kazanan ancak bu hafta sonu ön lastiklerden memnun olmayan Miguel Oliveira, seansın başlamasının ardından dünkü en hızlı derecesine göre 0.1 sn buldu ve en hızlı 10. dereceyi attı. Petronas SRT Yamaha'dan Franco Morbidelli de Aprilia'dan Aleix Espargaro'yu geçti.

Morbidelli, seansın başında Takaaki Nakagami ile ufak bir temas yaşadı ancak sorunsuz bir şekilde devam edebildi.

Nakagami, seansın ortasında motosikletinden inerek tıbbi merkeze gitti ve omzundan ağrı kesici iğne vuruldu. Japon sürücü dünkü 2. antrenman seansında 1. virajda kötü bir kaza geçirmişti.

Şampiyona lideri Johann Zarco, seansın başında 1:40.008'lik derecesiyle zirveye yükselirken, tüm hafta sonunun en hızlı 2. zamanını elde etmiş oldu.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco'nun derecesi, Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun yumuşak lastiklerle 1:39.690'lık derecesine kadar zirvede kaldı. Espargaro o derecesiyle zirveye yükseldi.

Espargaro'nun liderliğini 7 dk sonra Ducati'den Jack Miller sonlandırdı ve sonrasında sürücüler sıralamalarda doğrudan 2. seansa geçebilmek için zorlamaya başladılar.

3. antrenman seansının çoğunu kullanılmış orta lastiklerle geçiren Quartararo, seansın sonunda zorlamaya başladı. Yamaha sürücüsünün yumuşak lastiklerle ilk derecesi son 10 dakika içerisinde geldi. Fransız sürücü 1:39.044 ile ilk sıraya yükseldi.

Morbidelli, eski takım arkadaşıyla farkı 0.051 sn'ye kadar düşürdü. Seansın bitmesine 4 dk 11 sn varken Martin'in kazası nedeniyle kırmızı bayraklar sallandı ve seans durduruldu.

Seans yeniden başladığında herkes Q2'ye geçebileceği dereceyi elde edebilmek için piste çıktı.

Kalan bölümde Quartararo'nun 1:39.044'lük derecesini geçen olmadı ve Fransız sürücü, Morbidelli ve sonradan derecesini geliştirmeyi başaran Francesco Bagnaia'nın önünde zirvede yer aldı.

Zarco son bölümde Suzuki'den Alex Rins'in önünde 4. sıraya yükselirken Miller Rins'in arkasında 6. oldu.

Avintia Ducati'nin çaylağı Luca Marini, 3. seansı 7. sırada tamamlamasıyla bu sene ilk defa sıralamalarda 2. seansa kalma hakkını elde ederken ilk 10'u tamamlayan ve doğrudan Q2'ye geçmeyi başaran diğer isimler Aleix Espargaro, Oliveira ve Maverick Vinales oldular.

Alex Marquez son anda kaza yaparak Q2'ye geçme şansını kaçırdı.

Son şampiyon Joan Mir, 12. sırada kalırken onu Honda'dan Pol Espargaro ve Petronas SRT Yamaha'dan Valentino Rossi takip ettiler.

Geçen seneki sakatlık döneminin ardından bu hafta sonu MotoGP'ye dönüş yapan şampiyon Marc Marquez, Cuma günkü antrenmanlarda yukarılarda yer alsa da 3. antrenmanda son turunda hata yaptı ve derecesini geliştiremeyerek 15. sırada kaldı. 

MotoGP Portekiz Grand Prix - 3. antrenman dereceleri

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 18 1'39.044  
2 Italy Franco Morbidelli Yamaha 19 1'39.095 0.051
3 Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 1'39.117 0.073
4 France Johann Zarco Ducati 18 1'39.228 0.184
5 Spain Alex Rins Suzuki 20 1'39.328 0.284
6 Australia Jack Miller Ducati 17 1'39.345 0.301
7 Italy Luca Marini Ducati 18 1'39.600 0.556
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 1'39.690 0.646
9 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1'39.697 0.653
10 Spain Maverick Viñales Yamaha 22 1'39.742 0.698
11 Spain Alex Marquez Honda 20 1'39.796 0.752
12 Spain Joan Mir Suzuki 19 1'39.818 0.774
13 Spain Pol Espargaro Honda 19 1'39.828 0.784
14 Italy Valentino Rossi Yamaha 22 1'39.912 0.868
15 Spain Marc Marquez Honda 21 1'39.945 0.901
16 South Africa Brad Binder KTM 17 1'40.196 1.152
17 Italy Danilo Petrucci KTM 19 1'40.302 1.258
18 Italy Enea Bastianini Ducati 17 1'40.343 1.299
19 Spain Jorge Martin Ducati 12 1'41.046 2.002
20 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 17 1'41.190 2.146
21 Japan Takaaki Nakagami Honda 9 1'41.566 2.522
22 Spain Iker Lecuona KTM 19 1'41.568 2.524
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Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Editör Lewis Duncan

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