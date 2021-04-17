Portekiz MotoGP: 3. antrenmanda Quartararo lider, Martin kaza yaptı

Kazada tam olarak ne olduğu belli değildi ancak Martin, piste çıkış turunda 7. virajda büyük bir kaza geçirdi ve bunun üzerine kırmızı bayrak sallandı.

Martin, kazanın ardından hemen tıbbi merkeze götürüldü ve bilincinin açık olduğu bilgisi verildi.

Sürücülerin çoğu 3. antrenmana orta lastiklerle çıksa da, dünkü seanslara göre derecelerini iyileştirenler oldu.

Geçen sene Portekiz'de kazanan ancak bu hafta sonu ön lastiklerden memnun olmayan Miguel Oliveira, seansın başlamasının ardından dünkü en hızlı derecesine göre 0.1 sn buldu ve en hızlı 10. dereceyi attı. Petronas SRT Yamaha'dan Franco Morbidelli de Aprilia'dan Aleix Espargaro'yu geçti.

Morbidelli, seansın başında Takaaki Nakagami ile ufak bir temas yaşadı ancak sorunsuz bir şekilde devam edebildi.

Nakagami, seansın ortasında motosikletinden inerek tıbbi merkeze gitti ve omzundan ağrı kesici iğne vuruldu. Japon sürücü dünkü 2. antrenman seansında 1. virajda kötü bir kaza geçirmişti.

Şampiyona lideri Johann Zarco, seansın başında 1:40.008'lik derecesiyle zirveye yükselirken, tüm hafta sonunun en hızlı 2. zamanını elde etmiş oldu.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco'nun derecesi, Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun yumuşak lastiklerle 1:39.690'lık derecesine kadar zirvede kaldı. Espargaro o derecesiyle zirveye yükseldi.

Espargaro'nun liderliğini 7 dk sonra Ducati'den Jack Miller sonlandırdı ve sonrasında sürücüler sıralamalarda doğrudan 2. seansa geçebilmek için zorlamaya başladılar.

3. antrenman seansının çoğunu kullanılmış orta lastiklerle geçiren Quartararo, seansın sonunda zorlamaya başladı. Yamaha sürücüsünün yumuşak lastiklerle ilk derecesi son 10 dakika içerisinde geldi. Fransız sürücü 1:39.044 ile ilk sıraya yükseldi.

Morbidelli, eski takım arkadaşıyla farkı 0.051 sn'ye kadar düşürdü. Seansın bitmesine 4 dk 11 sn varken Martin'in kazası nedeniyle kırmızı bayraklar sallandı ve seans durduruldu.

Seans yeniden başladığında herkes Q2'ye geçebileceği dereceyi elde edebilmek için piste çıktı.

Kalan bölümde Quartararo'nun 1:39.044'lük derecesini geçen olmadı ve Fransız sürücü, Morbidelli ve sonradan derecesini geliştirmeyi başaran Francesco Bagnaia'nın önünde zirvede yer aldı.

Zarco son bölümde Suzuki'den Alex Rins'in önünde 4. sıraya yükselirken Miller Rins'in arkasında 6. oldu.

Avintia Ducati'nin çaylağı Luca Marini, 3. seansı 7. sırada tamamlamasıyla bu sene ilk defa sıralamalarda 2. seansa kalma hakkını elde ederken ilk 10'u tamamlayan ve doğrudan Q2'ye geçmeyi başaran diğer isimler Aleix Espargaro, Oliveira ve Maverick Vinales oldular.

Alex Marquez son anda kaza yaparak Q2'ye geçme şansını kaçırdı.

Son şampiyon Joan Mir, 12. sırada kalırken onu Honda'dan Pol Espargaro ve Petronas SRT Yamaha'dan Valentino Rossi takip ettiler.

Geçen seneki sakatlık döneminin ardından bu hafta sonu MotoGP'ye dönüş yapan şampiyon Marc Marquez, Cuma günkü antrenmanlarda yukarılarda yer alsa da 3. antrenmanda son turunda hata yaptı ve derecesini geliştiremeyerek 15. sırada kaldı.

MotoGP Portekiz Grand Prix - 3. antrenman dereceleri