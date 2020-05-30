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Espargaro, Aprilia ile yeni anlaşmaya yakın

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Espargaro, Aprilia ile yeni anlaşmaya yakın
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jamie Klein
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 May 2020 07:46

Aleix Espargaro, 2021 ve sonrasında Aprilia MotoGP takımında kalmasını sağlayacak yeni bir anlaşmayı imzalamaya çok yakın olduğunu söyledi.

Espargaro, 2017'de takıma katıldığından bu yana Aprilia takımını sık sık eleştirdi ve geride kalan en üç yıllık süreçte en iyi yarış sonucu altıncılık, en iyi şampiyona sonucu ise 14.'lük oldu.

Mevcut sözleşmesinin süresi bu yılın sonunda sona erecekti. Fakat Aprilia'nın Şubat ayındaki sezon öncesi testlerine tamamen yeni bir motosiklet getirmesi, İspanyol sürücüyü takımda tutacak gibi görünüyor.

30 yaşındaki İspanyol sürücü, İtalyan marka ile yapacağı yeni bir anlaşmasının iki yıldan daha uzun bir süreyi kapsayacağını ima etti.

Motorsport.com'a konuşan Espargaro, "En önemlisi sezon öncesi testinde ağzımda çok güzel bir tat olmasıydı. Son üç yıldır beklediğim değişikliklere ilk iki testte sahiptik ve çok mutlu oldum."

"Görüşmeler birkaç hafta öncesine kadar durmuştu, ancak anlaşmaya varmaya çok yakınız."

"Aprilia'dan çok memnunum, önümde uzun yıllar yok ve her zaman en büyük dileğimin motosikletin iyi şekilde çalışması olduğunu söyledim. Çünkü bu sayede bu takımda emekli olabilirim. Eminim Aprilia ile yeni sözleşme imzalarsam, bu benim son sözleşmem olacak."

"İki yıl veya daha mı uzun sürecek bilmiyorum, ancak proje beni ikna ederse ve hoşuma giderse, kariyerimi burada bitireceğim."

"Teknik projenin bundan sonra ve gelecekte büyümeye devam edeceği konusunda büyük bir güvenim var. Böyle bir durumda bu takımın lideri olmaya devam etmek istiyorum." dedi.

Espargaro şu ana kadar Aprilia'da görev yaptığı süre içerisinde üç farklı takım arkadaşına sahipti ve Andrea Iannone'nin durumuna bağlı olarak gelecek yıl dördüncü farklı takım arkadaşına sahip olabilir.

Aprilia'nın Iannone'yi takımda tutmaya hevesli olduğu biliniyor. Ancak Danilo Petrucci'nin Aprilia'ya geçebileceği yönünde iddialar da var.

İspanyol, "Aprilia'nın beni ve Andrea'yı tutmak istediğini biliyorum, ancak tüm bunlarla ilgili biraz karışıklık olduğunu da biliyorum."

"Danilo Petrucci'ye böyle davranıldığını görmek beni kötü hissettiriyor. Sadece bir yarış kazanmakla kalmadı, 2019'da Miller ile aynı puanları topladı. Oysa şimdi Jack Miller'a yeni Casey Stoner gözüyle bakıyorlar ve Danilo'nun iyi olmadığını düşünüyorlar. Bu adamlar geçen yıl aynı motosikletle aynı puanları aldılar."

"Yine de belki de Jack, fabrika takımına geçecek ve çok iyi bir iş yapacak. Çok genç ve yetenekli. Ducati'nin iyi olup olmayacağını göreceğiz."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Aleix Espargaro
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Germán Garcia Casanova

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