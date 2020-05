Resmi: Silverstone ve Phillip Island MotoGP yarışları iptal edildi!

İngiltere GP, 28-30 Ağustos tarihleri arasında yeniden asfaltlanan Silverstone pistinde yapılacak. Phillip Island'daki Avustralya GP ise 23-25 Ekim tarihleri arasında yapılacaktı.

İngiltere hükümeti geçen hafta, 8 Haziran'dan itibaren ülkeye giren herkesi iki hafta süreyle karantinaya alacağını açıklamıştı. Avustralya'nın da önümüzdeki aylarda uluslararası sınırlarını açması beklenmiyor. Bu da iki ülkenin MotoGP yarışlarına ev sahipliği yapmasını imkansız hale getiriyor.

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, "Pandemi ve yeniden düzenlenmiş takvimden kaynaklanan lojistik ve operasyonel konularla ilgili hiçbir çözüm bulamamış olmamızdan ötürü, bu ikonik yarışları iptal etmek zorunda kalmamızın üzüntüsünü yaşıyoruz."

“Silverstone ve Phillip Island her zaman sezonun en heyecanlı yarış hafta sonlarından ikisine ev sahipliği yapıyorlardı ve her iki pist de her zaman şampiyonamızdaki en yakın yarışlardan bazılarını sunuyordu."

"Dorna adına, durumun iyileşmesi için beklemeyi sürdürürken, anlayış ve sabırları için bir kez daha tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Gelecek yıl daha harika savaşlar için Silverstone ve Phillip Island'a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

MotoGP, sezonun açılış yarışı olan Katar GP'sini iptal etmiş ancak Moto2 ve Moto3 yarışları aynı yerde planlandığı şekilde yapılmıştı.

Hollanda, Finlandiya ve Almanya'daki yarışlar da iptal edilirken, diğer bazı yarışlar yılın ilerleyen kısmına ertelendi.

FIM ve Dorna henüz yeni bir takvim yayınlamadı. Fakat seri, sezonun Jerez'deki iki yarışla başlaması konusunda İspanya hükümetinin onayını bekleyen bir anlaşma imzaladı.

Bu planların gerçekleşmesi durumunda, 2020 MotoGP sezonu 19 Temmuz'da İspanya Grand Prix'si ile başlayacak ve ardından 26 Temmuz'da aynı pistte Endülüs Grand Prix'si yapılacak.