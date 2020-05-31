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MotoGP / Son dakika

KTM, motor gelişiminin dondurulmasının gidişatlarını yavaşlatmayacağı fikrinde

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KTM, motor gelişiminin dondurulmasının gidişatlarını yavaşlatmayacağı fikrinde
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
31 May 2020 14:52

KTM, MotoGP'de motor gelişiminin, koronavirüs pandemisi sebebiyle ortaya çıkan bütçe sıkıntılarını önleme amacıyla dondurulmasının, kendilerini etkilemeyeceğini belirtti.

Avusturyalı marka, 2020 sezonunun COVID-19 krizi sebebiyle durdurulmasından sonra ilk defa piste çıkan takım oldu. Takım, Dani Pedrosa ve Pol Espargaro ile Çarşamba ve Perşembe günlerinde, Red Bull Ring'de piste çıktı. 

Bu zorunlu ara sırasında MotoGP takımları, 2021'e kadar motorlarının ve aerodinamik gelişmelerinin dondurulmasını kabul etti. Ancak KTM ve Aprilia, sezon başlangıcına kadar motorlarının gelişimi üzerinde çalışabilecekler. 

Üç sezon boyunca KTM'de bulunan Espargaro, 2017'deki sürücüler sıralamasını 17. sırada tamamlamıştı. 2018'de 14. olan Espargaro, o sene Valencia'da takımın ilk podyumunu almıştı ve 2019'da sürücüler sıralamasını 11. sırada tamamlamıştı. 

Beklentiler sonucunda, yapılan bu değişikliklerin KTM'nin gelişimini yavaşlatacağı beklentiler arasındaydı. Ancak takımın sportif direktörü Pit Beirer, kuralın durumlarını değiştirmesini beklemediklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Beirer şunları söyledi: "Bence motorların dondurulması gidişatımızı etkilemeyecek. Katar'a doğru ilerlerken gayet iyi bir hazırlık içerisindeydik ve bana göre Doha'da olabileceğimiz seviyede mücadele edebileceğiz, ki bu da bizim için yeterliydi."

"En hızlı olduğumuz yere gelmeye çok yakınız. Bu noktada, onlardan uzakta olduğumuz göz önüne alındığında, başladığımız günde olduğu gibi hızlı çalışamayız. Diğerleri de, aynı bizim gibi, çok çalışıyorlar. Eğer gelişim durduruluyorsa, onlar için de duracak."

Beirer daha önceki açıklamalarında, Aprilia ile beraber motorlarını geliştirmek için 29 Haziran'a kadar zamanlarının olmasına rağmen, KTM'in sezonun kalan bölümünde motorunu geliştirmeyeceğini belirtmişti. 

Alman yönetici, MotoGP'nin COVID-19 krizi sırasında şampiyonanın ekonomik durumunu korumak için aldığı tedbirleri desteklediğini belirtti. Bu çözümler arasında özel takımlara yapılan bir finansal yardım paketi de bulunmakta.

"Bana göre an itibariyle silahlarımızı masanın üzerinde bırakıp, hep beraber MotoGP'yi kurtarma kararını vermiş olmamız çok güzel bir şey."

"Şu anda kendinizi düşünmek yerine herkesi düşünmeniz gereken bir dönemdeyiz. Hepimiz rakibiz, ancak hepimiz aynı yerden besleniyoruz."

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Seri MotoGP
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör Oriol Puigdemont

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