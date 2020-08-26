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MotoGP / Styrian GP / Son dakika

Espargaro: "12. sıra bizim için maksimumdu"

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Espargaro: "12. sıra bizim için maksimumdu"
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Çeviren: Abdullah Çelik

Aleix Espargaro, Red Bull Ring'de aldıkları onikinciliğin Aprilia için maksimum sonuç olduğunu söyledi.

Sıralamalarda teknik sorun yaşayan Espargaro, 20. sıradan başlamasının ardından 12. sırada yarışı noktaladı.

Yarış galibi Miguel Oliveira'nın sadece 6.4 sn arkasında damalı bayrağı gören Aprilia sürücüsü, performansından memnun olduğunu ancak daha fazla ilerlemesinin mümkün olmadığını söyledi.

Espargaro, "Performans açısından memnunum. İkinci yarışta % 100 mümkün olan en iyi sonucu aldığımızı düşünüyorum."

"Liderin 6 sn arkasında tamamladık, bu yüzden daha hızlı gitmek zordu. Birçok turum sıralamalardaki turuma (1:24.4) tam olarak eşitti."

"Ne yazık ki, gridde çok kötü bir pozisyondan başladık ancak Valentino'nun çok gerisinde kalmadan, iki Petronas Yamaha'nın ve Zarco'nun rahat bir şekilde önünde yarışı tamamladık. Bu açıdan ikinci yarış felaket değildi." dedi.

Espargaro, Aprilia'nın aldığı sonuçlara kıyasla çok daha hızlı olduğunu ancak yaşanan farklı sorunlarla hızı sonuca dönüştüremediklerini düşünüyor.

Espargaro, "Mutlu olmamamın sebebi, aldığımız sonuçlara göre daha iyi bir hıza sahip olmamız."

"Her hafta sonu bazı küçük sorunlar yaşıyoruz ve bu, potansiyelimizi göstermemize izin vermiyor."

"Yarışı dikkatli bir şekilde analiz ettiğinizde, 12. sırada yarışı tamamlamanın aslında berbat olduğunu söyleyebilirsiniz. Ancak performansımı analiz ettiğimizde, aslında öndekilerden daha hızlı olduğumu anlıyoruz."

"Performansımız, ilk 8 ya da 6'da mücadele edebilecek kadar iyiydi. Her tur 1:24.5'lerde döndüm."

"Ancak sıralamalardaki sorunla 20. sırada başlamamızın ardından... Her zaman bu tür küçük sorunlar yaşıyoruz."

"Bu yüzden yapmamız gereken şey maksimumu almaya çalışmak. Şu anda her zaman motosikleti maksimum seviyede kullanamıyoruz."

"Yapmamız gereken ilk şey, garajın içerisinde olanları izlemek ve daha kaliteli bir şekilde çalışmak."

"Açıkçası motosikleti geliştirmemiz lazım ancak dürüst olmalıyım ki bu motosiklet, 2019 motosikletine kıyasla 10 kat daha iyi."

"Ancak bunu sonuçlara yansıtamıyoruz." dedi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Pilotlar Aleix Espargaro
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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