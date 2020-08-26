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MotoGP / Son dakika

Tech 3: "'Hafife alınan' Oliveira, galibiyetiyle eleştirmenleri haksız çıkardı"

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Tech 3: "'Hafife alınan' Oliveira, galibiyetiyle eleştirmenleri haksız çıkardı"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Tech 3 takım patronu Herve Poncharal, "hafife alınan" Miguel Oliveira'nın Steiermark Grand Prix'sinde aldığı galibiyet ile "MotoGP sürücüsü olduğunu" göstermiş olmasından dolayı "çok mutlu" olduğunu söyledi.

Oliveira, geçen hafta Pazar günü yapılan heyecan verici Steiermark Grand Prix'sinin son virajında, Jack Miller'ın Pol Espargaro'yu dışarı ittiği anda ikisini birden geçerek aldığı galibiyet ile beraber hem kendisinin, hem de Tech 3'nın MotoGP'deki ilk galibiyetini almayı başardı.

Tech 3 pilotu, KTM sürücüleri Brad Binder ve Espargaro ile yaşadığı yarış kazalarından nedeniyle Endülüs ve Avusturya Grand Prix'lerinde muhtemel podyum sonucunu kaçırmıştı.

Poncharal, Oliveira'nın Tech 3 dışındaki insanlar tarafından "hafife alındığını" söyledi ve Portekizli pilotun "algısının", MotoGP'de önde mücadele edecek yetenekler arasında olmama şüphesi doğurduğunu söyledi.

Motorsport.com'a verdiği özel röportajda Poncharal şunları söyledi: "Kimseyi suçlamak istemem. O biraz daha hafife alınan bir sürücüydü, çünkü aldığı sonuçlar - örnek vermek gerekirse - Brad'in sonuçları kadar iyi değildi."

"Ancak biz bunun neden olduğunu biliyorduk, çünkü Jerez'de yapılan ikinci yarışta gridde beşinci sıradaydık ve ilk virajdaki kazadan sonra yarış dışı kaldı, hiçbir şey gösteremedi ve bana göre o gün, bir podyum sonucu almaya çok yakın olabilirdik."

"Daha sonrasında Çek Cumhuriyeti'ne geldik, o da üçüncü antrenman seansında bir hata yaptı ve sıralamalarda kötü bir grid pozisyonu aldı, sonrasında da iyi bir yarış çıkarsa da ancak altıncı olabildi."

"Avusturya'daki ilk yarışta da bir tane daha yarış kazasına karıştı, bu sefer Pol ile."

"Bu yüzden çok mutluydum çünkü size söylüyorum, bu adam hıza sahip. Ancak aynı zamanda çok havalı, çok nazik, çok akıllı bir adam, çok iyi bir eğitime sahip."

"Bazı insanlar üst düzey bir sürücü olmanız için çılgın olmanız, bazen çok görgüsüz olmanız, pek iyi bir eğitime sahip olmamanız gerektiğini düşünür."

"Ancak Miguel'in bir insan olarak gösterdiği algı yüzünden bazı insanlar 'Tamam, bu çocuk hiçbir zaman MotoGP galibi olamayacak' düşüncesine sahip oluyorlardı."

"Ve biz de diğer KTM sürücülerinin de paylaştığı verilerle paylaştığımızda, bunun bir ihtimal içerisinde olduğunu içten içe biliyorduk, ve bu yüzden Miguel'e kendisinin nasıl bir MotoGP sürücüsü olduğunu gösterme şansını vermemiz ve bunu da kendisiyle gelecek sene fabrika takımına geçmeden önce yapmamız beni çok ama çok mutlu ediyor."

Oliveira'nın ilk MotoGP galibiyeti, 900. premier sınıf yarışında geldi ve bu galibiyet kendisini ilk Portekizli MotoGP galibi yaptı.

Red Bull Rookies Cup'da kariyerine başlayarak 2016'da Moto3'e, 2018'de Moto2'ye, 2019'da ise Tech 3 ile MotoGP'ye adım atan Oliveira, tüm bu serilerde Avusturya marka ile beraber çalıştı ve  KTM içinde MotoGP'ye kadar yükselen ilk pilot olmayı başardı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Miguel Oliveira
Takımlar Tech 3
Editör Lewis Duncan

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