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MotoGP / Styrian GP / Son dakika

Espargaro: "Hem Miller, hem de ben galibiyeti çok istedik"

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Espargaro: "Hem Miller, hem de ben galibiyeti çok istedik"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Pol Espargaro, Steiermark GP'nin son turunda kendisinin ve mücadele ettiği Jack Miller'in galibiyet için aşırı zorladıklarını, bunun sonucunda Tech 3 KTM'den Miguel Oliveira'ya kaybettiklerini söyledi.

KTM sürücüsü, 7. turdan itibaren son tura kadar lider olsa da son turda 3. virajda aşırı savunma yaptığı bir çizgi seçince, Pramac Ducati'den Miller onu geride bıraktı.

Espargaro, sondan ikinci virajda Miller'in iç tarafına daldı ancak sonrasında Miller son virajda iç tarafa geçmeyi başardı. Her ikisi de bu virajda açılınca yarışı kazanan isim Oliveira oldu.

Espargaro, "Son tur için çizgiyi geçtiğimde, pit duvarından bana '+ sıfır' mesajı verildi. Bu yüzden Jack'le ne kadar mesafe olduğunu bilmiyordum."

"3. virajda onu engellemem gerekiyordu. O virajda biraz fazla savunma yapmış olabilirim, bu doğru. Ancak o Ducati sürücüsü olduğu için bunu yapmam gerekiyordu çünkü onlar sert fren yapıp, çok iyi hızlanıyorlar."

"Bu yüzden o virajın ortasında çok yavaşlamam, öne çıkmak için vücudumu kullanmam gerekiyordu."

"Ardından kimin daha sert olduğu konusu önem kazandı. Tabii ki sonunda ikimiz de kazanamadık. Miguel'e zaferi bıraktık."

"Ancak sonunda önemli olan son viraja kadar güzel ve temiz bir savaş olmasıydı. Bundan keyif aldık." dedi.

 

Özellikle son virajda yaşananlar için ise Espargaro, "Son viraj çok zorlayıcı. O virajda aşağı doğru gidiyorsunuz, kalkmak kolay olmuyor."

"Normalde orayı hızlı dönerseniz kaza yapma riskiniz oldukça yüksek oluyor. Ayrıca birisinin pozisyon kazanmak için iç tarafa girmesi her zaman zordur."

"Jack içeriye çok sert girip beni çok iyi engelleyince, ikimiz de dışarı çıkmış olduk. Geç fren yaparak içeri girmek istedim ancak oraya gelmişti. Temas olsun istemedim, bu yüzden ikimiz de açıldık."

"Galibiyeti çok aşırı istedik ancak sonunda bunu başkasına verdik. Yarışlarda bu tür şeyler olur." dedi.

Espargaro, yarışı 3. sırada tamamladı ve ilk defa kuru zeminde podyuma çıkmış oldu. İspanyol sürücü, kırmızı bayraktan önce zorlanırken sonrasında nasıl hızlı olduğunu bilmediğini söyledi.

Espargaro, "Yarışın ilk bölümünün ardından ikinci bölümde nasıl daha hızlı olduğumu bilmiyorum. Öncesinde çok zorlanıyordum."

"Gerçekten zorluyordum ancak bir şey olmuyordu. İyi dönemiyordum, çok zorlanıyordum."

"Sonrasında yarış yeniden başladı. Bu sefer 1:24'lerde, hatta 1:23.8'lerde dönebiliyordum. Olağanüstüydü."

"Çok hızlı ve rahattım. Verileri kontrol etmeliyiz, çünkü yarışın iki bölümünün neden bu kadar farklı olduğuna dair bir cevabım yok."

"Aynı motosiklet ve lastiklerle nasıl böyle bir fark olduğunu öğrenme konusunda meraklıyım." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Pilotlar Jack Miller , Pol Espargaro
Takımlar Pramac Racing , Red Bull KTM Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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