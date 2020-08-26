Espargaro: "Hem Miller, hem de ben galibiyeti çok istedik"

KTM sürücüsü, 7. turdan itibaren son tura kadar lider olsa da son turda 3. virajda aşırı savunma yaptığı bir çizgi seçince, Pramac Ducati'den Miller onu geride bıraktı.

Espargaro, sondan ikinci virajda Miller'in iç tarafına daldı ancak sonrasında Miller son virajda iç tarafa geçmeyi başardı. Her ikisi de bu virajda açılınca yarışı kazanan isim Oliveira oldu.

Espargaro, "Son tur için çizgiyi geçtiğimde, pit duvarından bana '+ sıfır' mesajı verildi. Bu yüzden Jack'le ne kadar mesafe olduğunu bilmiyordum."

"3. virajda onu engellemem gerekiyordu. O virajda biraz fazla savunma yapmış olabilirim, bu doğru. Ancak o Ducati sürücüsü olduğu için bunu yapmam gerekiyordu çünkü onlar sert fren yapıp, çok iyi hızlanıyorlar."

"Bu yüzden o virajın ortasında çok yavaşlamam, öne çıkmak için vücudumu kullanmam gerekiyordu."

"Ardından kimin daha sert olduğu konusu önem kazandı. Tabii ki sonunda ikimiz de kazanamadık. Miguel'e zaferi bıraktık."

"Ancak sonunda önemli olan son viraja kadar güzel ve temiz bir savaş olmasıydı. Bundan keyif aldık." dedi.