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MotoGP / Son dakika

Crutchlow, MotoGP kariyeri 2020 sonunda bitse dahi mutlu olacak

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Crutchlow, MotoGP kariyeri 2020 sonunda bitse dahi mutlu olacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Cal Crutchlow, bu sene sonunda LCR'den ayrıldıktan sonra başka bir takım bulamasa dahi, MotoGP kariyerinde şu ana kadar başardıklarıyla spordan mutlu bir şekilde ayrılacağını söyledi.

Crutchlow'ın LCR Honda ile anlaşması sene sonunda bitiyor. Onun yerine Repsol Honda'dan Alex Marquez geçecek.

Britanyalı sürücünün Aprilia ile bir ön anlaşma yaptığı düşünülüyor ancak doping nedeniyle men cezası alan Andrea Iannone'nin cezası affedilirse, İtalyan sürücü takıma dönecek. Bu durumda Crutchlow açıkta kalacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Crutchlow, 2011'de Tech 3 Yamaha ile MotoGP'ye geçiş yaptı. 2014'te bir sene Ducati'de mücadele eden Crutchlow, daha sonrasında LCR'ye geçti ve 2018'den bu yana fabrika Honda desteğiyle mücadele etti.

Crutchlow, MotoGP döneminde 3 galibiyet ve 16 ekstra podyum sonucu ile Barry Sheene'den bu yana MotoGP'de yarışan en başarılı İngiliz sürücü oldu.

Bu seneki zorlu sezona rağmen Crutchlow hâlâ yarışmak istiyor ancak yarışamasa bile mutlu olacağını söylüyor.

Crutchlow, "Tüm duruma bakmalıyım. İyi durumda olduğumu düşünüyorum. Hayatımda iyi bir durumdayım, MotoGP'de elimden gelen her şeyi yaptığıma inanıyorum."

"Motosiklete bindiğim her zaman, elimden gelenin en iyisini yaptım. Şu anda bırakmak zorunda kalırsam başardıklarımla mutlu olurum çünkü masada hiçbir şey bırakmadım. Her zaman % 100'ümü verdim."

"Evet, hiç şampiyon olamadım ancak kesinlikle her şeyimi verdim."

 

"Tabii ki hâlâ yarışmak istiyorum. Hâlâ rekabetçi olduğumu düşünüyorum. Bir fırsat olursa, onu değerlendireceğim."

"Ancak şu an için, mümkün olan bir yer yok. Duruma bağlı olacak... Aprilia'da yatırım eksiği olduğunu düşünmüyorum. Harika bir iş çıkardıklarını ve projelerini geliştirmeye devam edeceklerini düşünüyorum."

"Massimo gibi harika bir liderlere, Aleix gibi iyi bir sürücüye sahipler. Teknik açıdan her sene daha iyiye gidiyorlar."

"Bu yüzden kesinlikle onları değerlendirebilirim." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Cal Crutchlow
Takımlar Team LCR
Editör Lewis Duncan

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