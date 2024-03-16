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MotoGP Katar GP

Zarco, Katar'da Honda'nın kullanmadığı arka jantı test etti

LCR sürücüsü Johann Zarco, Katar Grand Prix'sinde Honda MotoGP fabrika sürücüleri Joan Mir ve Luca Marini'nin sözleşme gereği kullanamadığı bir arka jant özelliğini test etti.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Gold and Goose / Motorsport Images

HRC tarafından geçen yıl başlatılan yönetici düzeyindeki yeniden yapılanma sürecine paralel olarak, RC213'ün 2024 versiyonunun geliştirilmesi hızlandı.

Losail'deki 2024 sezon açılışından hemen önce Stefan Bradl'ın Jerez'de test ettiği bir dizi bileşen arasında HRC'nin fabrika takımının tedarikçisi OZ'den farklı olan Marchesini arka jantı dikkat çekti.

Ancak Autosport, bu jantları Mir ve Marini'nin şu anda bunu MotoGP'de kullanmadığını açıklıyor.

LCR sürücüsü Johann Zarco, bahsi geçen jantları cumartesi sabahı Katar'daki üçüncü antrenman seansında test etti.

O antrenmanda Lucio Cecchinello'nun takımının sürücüsü, Gresini Ducati ile yarışan Alex Marquez'in 1.2 saniye gerisinde 16. sırada yer aldı.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, LCR Honda Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Motosikletinden indiğinde Zarco, bu jantın neden olduğu titreşimlerden şikayet etti ve hafta sonunun geri kalanında bir daha kullanmadı.

Görünüşe göre, bu 'yeni' Marchesini jantının anahtarı daha iyi ısı dağılımı gibi bazı avantajlar sunan üzerine uygulanan bir kaplama.

OZ'nin henüz anahtarı bulamamış olsa da benzer bir şeyi Honda'nın kullanımına sunduğu anlaşılıyor.

Honda'nın hem Marini hem de Mir'in bu parçayı test etmeleri için bir çözüm bulmak üzere ne yapacağı henüz belli değil.

Autosport'a göre Pesaro sürücüsü, ilk yarışın ardından Honda'ya adaptasyon sürecini hızlandırmaya çalışmak için bu çarşamba Jerez'de imtiyaz sisteminden yararlanarak yarışıyordu.

Marini sprint yarışını, lider Jorge Martin'in 25 saniyeden fazla gerisinde sonuncu olarak bitirdi. Ana yarışı ise kazanan Francesco Bagnaia'nın 40 saniye gerisinde 20. sırada tamamladı.

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