Zarco, Katar'da Honda'nın kullanmadığı arka jantı test etti
LCR sürücüsü Johann Zarco, Katar Grand Prix'sinde Honda MotoGP fabrika sürücüleri Joan Mir ve Luca Marini'nin sözleşme gereği kullanamadığı bir arka jant özelliğini test etti.
Johann Zarco, Team LCR Honda
Gold and Goose / Motorsport Images
HRC tarafından geçen yıl başlatılan yönetici düzeyindeki yeniden yapılanma sürecine paralel olarak, RC213'ün 2024 versiyonunun geliştirilmesi hızlandı.
Losail'deki 2024 sezon açılışından hemen önce Stefan Bradl'ın Jerez'de test ettiği bir dizi bileşen arasında HRC'nin fabrika takımının tedarikçisi OZ'den farklı olan Marchesini arka jantı dikkat çekti.
Ancak Autosport, bu jantları Mir ve Marini'nin şu anda bunu MotoGP'de kullanmadığını açıklıyor.
LCR sürücüsü Johann Zarco, bahsi geçen jantları cumartesi sabahı Katar'daki üçüncü antrenman seansında test etti.
O antrenmanda Lucio Cecchinello'nun takımının sürücüsü, Gresini Ducati ile yarışan Alex Marquez'in 1.2 saniye gerisinde 16. sırada yer aldı.
Johann Zarco, LCR Honda Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Motosikletinden indiğinde Zarco, bu jantın neden olduğu titreşimlerden şikayet etti ve hafta sonunun geri kalanında bir daha kullanmadı.
Görünüşe göre, bu 'yeni' Marchesini jantının anahtarı daha iyi ısı dağılımı gibi bazı avantajlar sunan üzerine uygulanan bir kaplama.
OZ'nin henüz anahtarı bulamamış olsa da benzer bir şeyi Honda'nın kullanımına sunduğu anlaşılıyor.
Honda'nın hem Marini hem de Mir'in bu parçayı test etmeleri için bir çözüm bulmak üzere ne yapacağı henüz belli değil.
Autosport'a göre Pesaro sürücüsü, ilk yarışın ardından Honda'ya adaptasyon sürecini hızlandırmaya çalışmak için bu çarşamba Jerez'de imtiyaz sisteminden yararlanarak yarışıyordu.
Marini sprint yarışını, lider Jorge Martin'in 25 saniyeden fazla gerisinde sonuncu olarak bitirdi. Ana yarışı ise kazanan Francesco Bagnaia'nın 40 saniye gerisinde 20. sırada tamamladı.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Zarco: "Honda'nın tek bir sürücüye odaklanmaması herkese fayda sağlıyor"
LCR, Katar testi öncesinde 2024 MotoGP renk düzenini tanıttı
Zarco: "Honda'nın yaptığı değişiklikler işe yarıyor"
LCR: "Honda'nın MotoGP yaklaşımı 2024'te çok daha verimli"
Alex Rins, Sepang ve Losail'de yok, yerini Lecuona alacak
Bir ameliyat daha olacak Rins, Tayland GP'yi kaçıracak
Son Haberler
Bastianini: "KTM bu yıl Ducati'ye gerçekten çok yakın"
Chandhok, F1 gridine 'hayat katacak' transfer hamlelerini sıraladı
Herbert: "Red Bull'a sadece Ferrari karşılık verebilir"
Marko: "Tsunoda ve Ricciardo'nun 'kaybedecek' çok şeyi var"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar