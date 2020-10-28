MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
15 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Dovizioso, test pilotluğu için Yamaha ile görüşüyor

paylaşım
yorumlar
Dovizioso, test pilotluğu için Yamaha ile görüşüyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Motorsport.com, Andrea Dovizioso'nun gelecek sene Yamaha'da Jorge Lorenzo'nun yerine test sürücüsü olması yönünde görüşme yaptığını öğrendi.

2012'de Tech 3 Yamaha ile tek sezon geçiren Dovizioso, 6 defa podyuma çıkmış ve sezonu 4. sırada tamamlamıştı.

Dovizioso, Ağustos ayında Ducati ile anlaşma yenilemeyeceğini açıkladı ve sonrasında yarışabileceği bir takım bulamadı.

Dovizioso, Aprilia'nın 2021 için listesinde yer alsa da Motorsport.com İtalyan sürücünün bu seçeneği hiç düşünmediğini öğrendi.

Dovizioso, geçtiğimiz günlerde birçok takım ile test sürücülüğü için görüştüğünü doğrulamıştı. Görünüşe göre İtalyan sürücü, yarışlara en az bir sene ara verip test sürücüsü olacak ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışacak.

Geçtiğimiz haftalarda Yamaha, Honda ve KTM takımları Dovizioso'nun menajeri Simone Battistella ile test sürücülüğü için görüştü.

Dovizioso'nun ekonomik şartların yanında motokros gibi farklı etkinliklerde yarışma özgürlüğüne sahip olmak istediği düşünülüyor.

Battistella, son kararı bu hafta içerisinde vereceklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Battistella, "Andrea, sene içerisinde farklı disiplinlerde mücadele edebilmek istiyor. Son kararı bu hafta vereceğiz." dedi.

 

Dovizioso test sürücülüğünü kabul ederken bir sonraki sene dönüş için kendisine en iyi fırsatı sağlayan ekibi bulmaya çalışıyor.

Aslında Marc Marquez'in omzundaki sakatlığının devam edip etmeyeceği netleşmediği için, Honda için Dovizioso mükemmel bir yedek sürücü olabilir.

Ancak Honda, Dovizioso'nun başka serilerde yarışarak kendisini sakatlama ihtimaline pek sıcak bakmıyor.

KTM'nin ise yarışma fırsatı çıkması halinde kendi bünyesinde yer alan isimlere öncelik vereceği düşünülüyor. Bu yüzden Dovizioso için en iyi seçenek Yamaha gibi görünüyor.

Yamaha fabrika takımında olmasa dahi Petronas SRT'de Valentino Rossi'nin tek senelik anlaşması bulunuyor. Rossi'nin devam etmemesi halinde Dovizioso, orada kendisine yarışma şansı bulabilir. Yamaha da onunla M1'i daha iyi bir noktaya getirmek için çalışabilir.

Bu sene Lorenzo Şubat ayından bu yana dört defa M1'i test etti ancak son dönemde onun adanmışlığı ve hızı konusunda bazı soru işaretleri çıktı. Algarve'de yapılan testlerde Lorenzo, Aprilia'dan 4 sn daha yavaş kalmıştı.

Bu yüzden Yamaha'nın Dovizioso için öncelikli seçenek olduğu ve anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Mevcut kurallara göre gelişim ayrıcalığı bulunmayan takımlar, sene içerisinde 3 defa özel izinle başka bir sürücüyü yarıştırabiliyor. COVID-19 kısıtlamalarının kalkması ya da yumuşatılması halinde Dovizioso, gelecek sene bu sayede 3. motosikletle 3 yarışa çıkabilir.

Rossi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dovizioso'nun Yamaha'ya test sürücüsü olarak gelmesinden memnun olacağını söylemişti.

İlgili haberler:

Espargaro, Teruel GP'deki geçişlerden nefret etmiş

Önceki haber

Espargaro, Teruel GP'deki geçişlerden nefret etmiş
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Dovizioso
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Oriol Puigdemont

Çok Okunanlar Bugün

Horner, Gasly'nin neden Red Bull'un seçenekleri arasında olmadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner, Gasly'nin neden Red Bull'un seçenekleri arasında olmadığını açıkladı

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

F1 takımları, iki pilot için yıllık 30 milyon dolar maaş sınırında anlaştılar!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 takımları, iki pilot için yıllık 30 milyon dolar maaş sınırında anlaştılar!

“Red Bull’un esas sorunu ikinci sürücüsünde değil, aracında olabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

“Red Bull’un esas sorunu ikinci sürücüsünde değil, aracında olabilir"

Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes-Benz, Aston Martin'in en büyük ikinci hissedarı oluyor!

Imola yarışı da seyircisiz olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Imola yarışı da seyircisiz olacak

Wolff: "Williams'ın Russell kararı, politik ve ticari olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Williams'ın Russell kararı, politik ve ticari olacak"

Son Haberler

Dovizioso, test pilotluğu için Yamaha ile görüşüyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso, test pilotluğu için Yamaha ile görüşüyor

Espargaro, Teruel GP'deki geçişlerden nefret etmiş
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Espargaro, Teruel GP'deki geçişlerden nefret etmiş

Dovizioso'nun arka lastiği tamamen bitmiş
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Dovizioso'nun arka lastiği tamamen bitmiş

Aprilia, son 3 yarış için Smith'in yerine Savadori'yi getirdi
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Aprilia, son 3 yarış için Smith'in yerine Savadori'yi getirdi

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Horner, Gasly'nin neden Red Bull'un seçenekleri arasında olmadığını açıkladı

23dk
2
Formula 1

Eski bir fikir, Ferrari'nin gelişimine nasıl yardımcı oldu?

3
Formula 1

F1 takımları, iki pilot için yıllık 30 milyon dolar maaş sınırında anlaştılar!

4
Formula 1

“Red Bull’un esas sorunu ikinci sürücüsünde değil, aracında olabilir"

5
Formula 1

Ricciardo: "F1 yönetimi, Portimao'daki geçişlerden ders çıkarmalı"

Son Haberler

Dovizioso, test pilotluğu için Yamaha ile görüşüyor
MOTOGP

Dovizioso, test pilotluğu için Yamaha ile görüşüyor

Espargaro, Teruel GP'deki geçişlerden nefret etmiş
MOTOGP

Espargaro, Teruel GP'deki geçişlerden nefret etmiş

Dovizioso'nun arka lastiği tamamen bitmiş
MOTOGP

Dovizioso'nun arka lastiği tamamen bitmiş

Aprilia, son 3 yarış için Smith'in yerine Savadori'yi getirdi
MOTOGP

Aprilia, son 3 yarış için Smith'in yerine Savadori'yi getirdi

Mir: "MotoGP unvanı 2017 Moto3 şampiyonluğumla aynı değerde olur"
MOTOGP

Mir: "MotoGP unvanı 2017 Moto3 şampiyonluğumla aynı değerde olur"

Son Videolar

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.