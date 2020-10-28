Dovizioso, test pilotluğu için Yamaha ile görüşüyor

2012'de Tech 3 Yamaha ile tek sezon geçiren Dovizioso, 6 defa podyuma çıkmış ve sezonu 4. sırada tamamlamıştı.

Dovizioso, Ağustos ayında Ducati ile anlaşma yenilemeyeceğini açıkladı ve sonrasında yarışabileceği bir takım bulamadı.

Dovizioso, Aprilia'nın 2021 için listesinde yer alsa da Motorsport.com İtalyan sürücünün bu seçeneği hiç düşünmediğini öğrendi.

Dovizioso, geçtiğimiz günlerde birçok takım ile test sürücülüğü için görüştüğünü doğrulamıştı. Görünüşe göre İtalyan sürücü, yarışlara en az bir sene ara verip test sürücüsü olacak ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışacak.

Geçtiğimiz haftalarda Yamaha, Honda ve KTM takımları Dovizioso'nun menajeri Simone Battistella ile test sürücülüğü için görüştü.

Dovizioso'nun ekonomik şartların yanında motokros gibi farklı etkinliklerde yarışma özgürlüğüne sahip olmak istediği düşünülüyor.

Battistella, son kararı bu hafta içerisinde vereceklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Battistella, "Andrea, sene içerisinde farklı disiplinlerde mücadele edebilmek istiyor. Son kararı bu hafta vereceğiz." dedi.

Dovizioso test sürücülüğünü kabul ederken bir sonraki sene dönüş için kendisine en iyi fırsatı sağlayan ekibi bulmaya çalışıyor.

Aslında Marc Marquez'in omzundaki sakatlığının devam edip etmeyeceği netleşmediği için, Honda için Dovizioso mükemmel bir yedek sürücü olabilir.

Ancak Honda, Dovizioso'nun başka serilerde yarışarak kendisini sakatlama ihtimaline pek sıcak bakmıyor.

KTM'nin ise yarışma fırsatı çıkması halinde kendi bünyesinde yer alan isimlere öncelik vereceği düşünülüyor. Bu yüzden Dovizioso için en iyi seçenek Yamaha gibi görünüyor.

Yamaha fabrika takımında olmasa dahi Petronas SRT'de Valentino Rossi'nin tek senelik anlaşması bulunuyor. Rossi'nin devam etmemesi halinde Dovizioso, orada kendisine yarışma şansı bulabilir. Yamaha da onunla M1'i daha iyi bir noktaya getirmek için çalışabilir.

Bu sene Lorenzo Şubat ayından bu yana dört defa M1'i test etti ancak son dönemde onun adanmışlığı ve hızı konusunda bazı soru işaretleri çıktı. Algarve'de yapılan testlerde Lorenzo, Aprilia'dan 4 sn daha yavaş kalmıştı.

Bu yüzden Yamaha'nın Dovizioso için öncelikli seçenek olduğu ve anlaşmanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Mevcut kurallara göre gelişim ayrıcalığı bulunmayan takımlar, sene içerisinde 3 defa özel izinle başka bir sürücüyü yarıştırabiliyor. COVID-19 kısıtlamalarının kalkması ya da yumuşatılması halinde Dovizioso, gelecek sene bu sayede 3. motosikletle 3 yarışa çıkabilir.

Rossi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dovizioso'nun Yamaha'ya test sürücüsü olarak gelmesinden memnun olacağını söylemişti.