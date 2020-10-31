Aprilia test sürücülüğü Lorenzo'nun 2021 seçenekleri arasında

Lorenzo geçen senenin sonunda verdiği emeklilik kararı sonrasında, kış arasında 3 kez MotoGP şampiyonluğu elde ettiği Yamaha takımına resmi test sürücüsü olarak döndü.

Fakat COVID-19 sebebiyle Lorenzo Şubat ayından beri 2019 M1’in üstünde sadece 3.5 gün test yürütebildi. Portekiz’deki son testte Le Mans’taki yarış takımından birisinin COVID pozitif çıkması sebebiyle 6 kişi izole edilince Yamaha ekibinin oraya yardıma gitmesi gerektiği için test yarıda kesildi.

Motorsport.com bu haftanın başlarında Ducati’den ayrılan Andrea Dovizioso’nun Yamaha’yla test sürücüsü rolü için görüştüğünü duyurunca, Lorenzo’nun da Aprilia’ya geçebileceği söylentileri yayıldı. İspanyol basını AS’yla röportajında Lorenzo Aprilia’nın bir seçenek olduğunu ama kalabildiği takdirde Yamaha’yı tercih ettiğini söyledi.

Lorenzo, “Birkaç hafta önce söylediğim gibi test sürücüsü olarak devam etmek istiyorum ve ilk seçeneğim de hâlâ Yamaha. Çünkü orada kazandım ve motosiklette de iyi hissediyorum ama başka seçenekler de var.”

“Diğer seçenek Aprilia, evet. Lin Jarvis’le (Yamaha takım patronu) konuştuğumda bana yakın zamanda gelecek sene uygulanmak istenen planların Japonya’dan bildirileceğini söyledi. Ben de ondan duymayı bekliyorum.”

“Yamaha öncelikli çünkü mevcut takım her açıdan benim için öncelikli: çünkü takımdaki kişileri tanımanın rahatlığı var, onlarla geçmişte başardıklarım, Yamaha’nın MotoGP’de şampiyon olduğum tek üretici olması ve M1’in benim için her zaman doğal bir motosiklet olması.” dedi.

Lorenzo’nun Portekiz’de M1’in üstündeki son testi, kendisinin Aprilia takımından Aleix Espargaro’nun 4 saniye gerisinde kalmasıyla sonuçlanmıştı. Fakat Lorenzo, formunu Portekiz’deki testle ölçmenin büyük bir hata olacağını düşünüyor çünkü test planlanmamıştı ve kendisine Haziran ayında 2020 boyunca daha teste çıkmayacağı söylendiği için (COVID-19 sebebiyle) antrenmanlarını gevşetmişti.

“Haziran ayında tamamen COVID’le sarılıyken Yamaha kesinlikle daha test olmayacağı konusunda bana bilgi vermişti. Ben de antrenman programımı gevşetmiştim çünkü gelecek sene ne yapacağımı bilmiyordum ve devam edecek olsam da Şubat’a kadar test olmayacaktı.”

“(Yamaha takım direktörü) Massimo Meregalli Portimao’da yarışa hazırlık için test olacağını söyledi, ben de en iyi şekilde antrenmanlarıma başladım. ”

“Geriye çok az zaman kalmıştı ve ben de en iyi formumda gelmedim, bir de bunun üstüne 8 aydır MotoGP motosikleti sürmemiştim, ki bunlar çok ekstrem motosikletler. O yüzden her şeyinizi kaybediyorsunuz: Ritminizi kaybediyorsunuz, reflekslerinizi, tepki zamanınız yavaşlıyor ve bütün bunları geri getirmek için birkaç günlük bir MotoGP alışma süreci gerekiyor, adınız Lorenzo, (Valentino) Rossi veya (Marc) Marquez olsa bile.”

Lorenzo, Yamaha’nın motosikleti kendisi gibi doğal bir şekilde sürebilecek bir test sürücüsü bulmasının ‘imkansız’ olduğunu söylüyor.

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