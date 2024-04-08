Zarco: "Honda'da sürüş stilimi kaybetmekten korkmuyorum"

Avintia ve Pramac takımlarında Ducati motosikletiyle geçirdiği dört yılın ardından Zarco, doğrudan Honda Racing Corporation (HRC) ile imzaladığı iki yıllık bir anlaşmayla 2024 yılında LCR'ye katıldı.

Bu, 2018'in sonunda Tech 3 Yamaha'dan ayrılıp KTM'ye katılmasından bu yana Fransız sürücünün kariyerindeki en büyük hamleydi ve bu geçiş, ikilinin birlikte ilk sezonlarını bile tamamlayamadan yollarının ayrılmasıyla noktalanmıştı.

Ancak Honda RC213V'nin felsefesi, altı kez şampiyon olan Marc Marquez'in bu yıl ters yönde geçiş yaparak keşfettiği gibi, sürmeye alışkın olduğu Desmosedici'den çok farklı olsa da Zarco, 2019'da RC16'da karşılaştığı mücadelelerin tekrarlanmasından endişe etmiyor.

Zarco, "Yamaha'dan KTM'ye geçtiğimde korkmuştum. Bu yüzden KTM'den ayrıldım, becerilerimi kaybetmekten gerçekten endişeliydim."

"Ducati'de öğrendiklerim sayesinde artık bu korkuyu yaşamıyorum. Kendim için o kadar çok referansım var ki durumu çok daha iyi görebiliyorum."

"Bu sayede zihnimi 'motosiklet nerede olabilir, ben neredeyim ve nerede olabilirim' arasında gerçekten bölebiliyorum."

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu güzel bir soru ama yaşım ve tecrübem sayesinde projeye güvenebileceğimi biliyorum. Neredeyse, sonuçları bekleyin derdim. Çünkü bu güveni kaybetmemek için yeterli deneyime sahibim." dedi.

Zarco sezonun ilk iki yarışında fabrika Honda ikilisi Joan Mir ve Luca Marini ile birlikte yarıştı ve hatta Katar Grand Prix'sinde Japon markasının en iyi sürücüsü oldu.

Ancak Honda'nın kış boyunca pek çok kişinin beklediği kadar ilerleme kaydedememesi, Zarco ve arkadaşlarının ilk 15'inüst sıralarında yer almak için mücadele etmek zorunda kalmasına neden oluyor.

Ancak 33 yaşındaki sürücü, en azından rakiplerine karşı ve KTM ile geçirdiği korkunç 2019 sezonundan bu yana kapanan bir farklar sayesinde mücadele şansı olduğunu düşünüyor.

Zarco, "KTM'deyken mücadele bile edemiyordum. Şimdi baktığımda, tamam 13., 14. veya 12. pozisyon için bir mücadele var, ama şimdi herkesin seviyesi çok yakın."

"12. pozisyon için mücadele etsek bile, bunun bir anlamı var. Yani bu oyundan dışında kaldığımız anlamına gelmiyor."

"Bu yüzden bu gerçekten bir şey. Bu mücadeleyi yapmaktan mutluyum çünkü kendi kontrolümü kaybetmeyeceğimi hissedeceğim." dedi.