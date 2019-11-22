Crutchlow: "Honda'nın 2020 motosikletinin sürüşü daha kolay değil"
Cal Crutchlow, Valencia'da test ettiği 2020 Honda prototip motosikletinin sürüşünün, 2019 motosikletine kıyasla daha kolay olmadığını söyledi.
Bu seneki 19 yarışta 3 defa podyuma çıkabilen Crutchlow, diğer Honda sürücüleri gibi 2019 Honda RC213V'nin sürüşünün zor olmasından şikayet etmişti.
Valencia'daki iki günlük testlerde yeni motosikleti deneyen Crutchlow, bazı alanlarda gelişmeler kaydedilse de, motosikletin sürüşünün hâlâ zor olduğunu söyledi.
Testleri 4. sırada tamamlayan Crutchlow, "Bize getirdikleri motosiklet konusunda iyimser olmamız lazım. Bazı alanlarda attıkları adımlar nedeniyle pozitif olmamız gerek."
"Motosiklet üzerinde biraz daha rahat ve kendimden emin hissettim ancak sürüş kolaylığı açısından bu motosiklet öncekinden daha kolay değil. Kış boyunca bu konuda gelişmemiz lazım. Umarım bunu yapabilirler."
"Genel hissiyat olarak, yarış hafta sonundan daha hızlı olmayı başardık. Bu, henüz 2 gün çalışan bir motosiklet için olumlu bir haber." dedi.
Testleri 7. sırada tamamlayan Marc Marquez, "Bu motosikletin karakteri, hemen hemen öncekine benzer. Kolay bir motosikletimiz olursa, bu tüm Honda sürücülerine yardımcı olur. Benim hedefim en hızlı motosiklete sahip olmak. Bu açıdan sürüşün zor ya da kolay olması önemli değil."
"Ben sadece prototip motosiklete odaklandım çünkü potansiyeli olduğuna inanıyorum ancak henüz her şey yeni. Hâlâ bazı şeyleri modifiye etmemiz lazım. En hızlı turumu prototip motosikletle attım. O motosiklette çalışmaya devam etmeliyiz."
"Mevcut motosikletle de sürüş yaptım. O da çok hızlı. Ancak hâlâ çok şey yeni ve şanslıyız ki henüz Valencia'dayız. Yarış performansı açısından fena değildik." dedi.
Bu Haber Hakkında
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|Etkinlik
|Valencia Kasım testleri
|Pilotlar
|Cal Crutchlow Şimdi al , Marc Marquez Şimdi al
|Takımlar
|Team LCR
|Editör
|Lewis Duncan
Crutchlow: "Honda'nın 2020 motosikletinin sürüşü daha kolay değil"
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