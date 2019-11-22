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MotoGP / Valencia Kasım testleri / Son dakika

Espargaro yeni KTM'nin Marquez'le aynı tempoda olması karşısında şaşkın

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Espargaro yeni KTM'nin Marquez'le aynı tempoda olması karşısında şaşkın
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Kas 2019 07:47

Pol Espargaro, Valencia sezon sonu testinde KTM'nin yeni şasisiyle sadece üç tur içinde Marc Marquez'in en iyi derecesini yakalamalarına şaşırdığını söyledi.

Espargaro, salı günü KTM'nin yeni şasisiyle sekizinci olurken, çarşamba günü bir başka versiyonu denedi.

İspanyol sürücü ikinci günde yeni şasiyle daha gün başlarken kaza yaptı ve son versiyona geçti. Henüz üçüncü turunda ise Marquez'in en iyi turunu yakalamayı başardı.

İspanyol sürücü sonrasında derecesini geliştiremedi ve sekizinciliğe geriledi. Fakat Marquez'in tur zamanına bu kadar yaklaşmasının kendisini şoke ettiğini dile getirdi.

Espargaro, "Sabah, dün kullandığımla şasiyle başladım, hepimizin gördüğü üzere turuncu renkteydi. Sonra sabah hata yaptım ve düştüm. Motosikletle ilgili bazı sorunlar yaşadım ama o noktada Brad Binder'in de kaza yaptığı 10. virajda bir hata yaptım."

"Sonra bir başka yeni şasiye geçmem gerekti çünkü daha fazla motosiklete sahip değildim. Arka tarafta sert lastikler vardı ama hissi hemen yakaladım, ki bunu görmek beni şaşırttı. Henüz üçüncü turumda 1:30.6 yaptım."

"Şoke oldum, benim için sürprizdi çünkü çabucak ikinciydik, Marquez'le dereceler aynıydı. Yaptığım kazadan sonra o kadar da rahat değildim ve her şey çok kolay değildi. Bu yüzden şaşırdım."

"Ayrıca daha iyi bir tempomuz vardı. Kullanılmış lastiklerle 1:31'lerde dönüyorduk. Bu, hafta sonu yapamadığımız bir şeydi. Dönüşler, çekiş ve istikrar dünden daha iyiydi."

Espargaro, test sürücüsü Dani Pedrosa'nın katkılarını da övdü.

"Elbette şimdi her şey başlangıca kıyasla daha yavaş. Dani büyük parçaları biz onları sürmeden önce geliştirmekten sorumlu ve bunları aldığımız zaman zaten iyi oluyorlar."

"Geçmişte Mika'ya sahiptik ancak fazla vaktimiz yoktu, denemeden hemen yarışa götürmek zorundaydık, çok hızlıydık. Şimdi farklı davranıyoruz. Dani fabrikada kesinlikle büyük bir fark yaratıyor. İşleri yapma şeklimizi değiştiriyoruz ve doğrudan yarış hafta sonunda yeni şeylere sahip olmuyoruz. Dani yeni şeyleri test ediyor ve geldiklerinde zaten çalışmış oluyorlar."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia Kasım testleri
Alt-etkinlik Çarşamba
Pilotlar Pol Espargaro
Takımlar Red Bull KTM Factory Racing
Editör David Gruz

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