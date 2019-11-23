Binder, Pedrosa’dan yardım almış

Bu sezon Moto2’yi ikinci olarak tamamlayan Binder, Johann Zarco’nun takımdan erken ayrılmasıyla beraber 2020 sezonu için fabrika KTM takımıyla anlaşmıştı.

KTM RC16’yı daha önce kısa bir süre de olsa test eden Binder, motosiklet ile ilk gerçek testini Valencia’daki sezon sonu testlerinde gerçekleştirdi.

İlk tecrübesi ve gelişmesi gereken alanlar hakkında konuşan Binder, “Bu test sadece kullandığınız çizgiler ve viraj çıkışında motosikleti nasıl topladığınızla ilgiliydi.”

“Gazı kullanma şekliniz çılgınca! Çok daha fazla gaz kullanabiliyorsunuz, Moto2’den bile fazla. Tamamen tersini düşünüyorsunuz. Bunu denemesi gerçekten zor ve kafamın içinde çok çalışıyorum ve gelişmeye çalışıyorum.”

“Daha fazla sürdükçe, belli bir noktaya gelmek daha kolaydı ancak daha hızlı gitmek için sürekli yanlış şeyleri yaptım. Bu, durumu daha zor hale getirdi.” ifadelerini kullandı.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Binder’in en hızlı turu, Pedrosa’yı takip ederken kaydettiği 1:32.367 idi. Güney Afrikalı sürücü, Pedrosa’yı takip etmenin “neyi yanlış yaptığını gösterdiğini” söyledi.

“Bir noktada tamamen kaybolmuştum. Sonrasında takıma, Dani’nin önümde biraz sürüş yapıp yapamayacağını sordum. Açık şekilde, bana yardım etmekten oldukça memnundu.”

“Gerçekten şanslıydım, en iyi zamanımı onun arkasındayken kaydettim. Gördüğüm tüm şeyler, neyi yanlış yaptığımı fark etmemi sağladı.”

“Virajları nasıl hızlı şekilde aldığını ve motosikleti nasıl topladığını gördüm.”

“Çılgın” Espargaro’yu takip etmek imkansız

Binder, sürüşünü “çılgın” olarak nitelediği takım arkadaşı Pol Espargaro’ya ayak uydurmak için gitmesi gereken çok yol olduğunu söyledi.

“Onu takip etmeye çalıştım, ama çok hızlıydı. Birkaç viraj boyunca onu görebiliyorum, ancak daha sonra ufukta kayboluyor.”

“Beni şaşırtan şey, gazı açma ve virajda yatarken gazı tutma şekliydi.”

“Bazı şeyler çılgınca görünüyor, ancak sanırım bunlara zamanla alışacağım. Sadece motosiklette daha fazla güven kazanmam gerekiyor.”