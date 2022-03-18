Bagnaia: "Ducati benden özür dilemek zorunda değil"

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Son üreticiler şampiyonu Ducati, Bagnaia ve takım arkadaşı Jack Miller'ın hem 2021, hem de 2022 motorundan özellikler taşıyan hibrit bir motora geçeceğinin duyurulması sonrası sezonun ilk yarışı olan Katar GP'si boyunca karmaşık bir hafta sonu geçirdi.

Ducati motorunun agresif bir güç dağıtımına sahip olduğu kış testlerinden bu yana bilinen bir durumdu.

Hem Pramac sürücüleri hem de 2022 Ducati motosikleti ile yarışan VR46 Luca Marini ise mevcut motorla yarışmaya devam ettiler.

Bagnaia sıralama turlarını ancak dokuzuncu sırada tamamlayabildi ve pole pozisyonundan başlayan Jorge Martin ile yaşadığı kazanın ardından yarışa veda etti. Miller'in yarışı ise bir GPS sorunu nedeniyle erkenden sona erdi.

Yarıştan sonra Bagnaia, çok fazla şeyi test ettiğini ve sürüş tarzına odaklanamadığını hissettiği için motosikletindeki hiçbir şeye "bir daha dokunmayacağını" söylerken, takım yönetimi yarıştan sonra kendisinden özür diledi.

Bu hafta sonu yapılacak Endonezya GP'si öncesinde mevcut durumu yorumlayan Bagnaia, "Bence Ducati'nin benden özür dilemesine gerek yok."

"Biz bir ekibiz ve birlikte çalışıyoruz. Garajda sürekli konuşuyoruz, her şey açık"

"Hiçbir şey için özür dilemelerine gerek yok. Her halükarda, bence bu hafta sonu daha güzel bir hikaye yazabiliriz."

“Evde dinlenmek için kendime biraz zaman tanıdım, kolay bir hafta değildi."

"Çok çalıştık ama Mugello'da ve Cumartesi günü VR46 tesislerinde keyifli bir eğitim seansı geçirdim.

"Kız arkadaşım, küçük köpeğim ve arkadaşlarımla vakit geçirmek ve rahatlamak için zamanım vardı.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team after the crash Photo by: MotoGP

Bagnaia ayrıca motosikletin gelişimiyle ilgili yorumlarını da geri çekti.

İtalyan sürücü, tüm bu yorumları hayal kırıklığından dolayı yaptığını kabul etti ve bir fabrika sürücüsü olarak bir şeyleri test etmenin işinin bir parçası olduğunu anladığını belirtti.

Motorsport.com'un bu hafta sonu için planlarının ne olduğuna yönelik sorusunu yanıtlayan Bagnaia, "Her şeyden önce, açık olmak gerekirse, evet, çok fazla test yaptığımı söyledim, ancak ilettiğim mesaj, bunu tekrar yapmak istemediğimdi."

"Fakat bu böyle değil. Bir fabrika ekibinde test yapmaya devam etmeniz gerektiği çok açık.

“Mesajım belki de her şey hakkında çok fazla soru sorulmasına kızdığım içindi."

"Belki de yarıştan sonra bir şeyler söylediğim ve verdiğim mesaj doğru olmadığı için oldukça gergindim."

"Her halükarda, bu hafta sonu farklı olabilir. Benim işim koşulları anlamak, lastikleri anlamak ve motosikletimi geliştirmek."

"Ayarlar konusunda sorunum yok, geçen yıl olduğu hiçbir şeyi değiştirmek istemiyorum, bunlar benim klasik ayarlarım." dedi.