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MotoGP / Endonezya GP Antrenman raporu

MotoGP Endonezya 1. antrenman: Espargaro, Honda ile en hızlısı

Honda sürücüsü Pol Espargaro, Manadalika'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı zamana imza atarken, son şampiyon Fabio Quartararo ancak 16. olabildi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Endonezya 1. antrenman: Espargaro, Honda ile en hızlısı
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MotoGP, 1997 yılından bu yana ilk kez Endonezya'da yarış düzenlerken, Mandalika Pisti geçen yılın Kasım ayında düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'ndan bu yana ilk kez bir şampiyonaya ev sahipliği yapıyor.

Griddeki sürücüler, geçtiğimiz ay bu pistte sezon öncesi testi yaptıkları için Mandalika'da nasıl bir pist olduğunu zaten biliyorlar.

Testin ardından Michelin, Endonezya GP'ye farklı arka lastik getirdi çünkü Mandalika'daki sıcaklık çok yüksek ve bunun için de daha sert bir lastik gövdesine ihtiyaç var.

Gece yağan şiddetli yağmur pisti epey ıslatmıştı fakat MotoGP hafta sonunun ilk 45 dakikalık seansı başladığında, kuru bir yarış çizgisi ortaya çıktı.

Tur zamanları, Şubat ayında Mandalika'da düzenlenen testin son günündeki en hızlı turdan 11 saniye daha yavaş başladı. Testlerdeki en hızlı tur 1:31.060'dı ve bu zamanı Pol Espargaro yapmıştı.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM'den Miguel Oliveira, ilk anlarda 1:42.301'lik turuyla  bir süre lider gitti ancak seans ilerledikçe dereceler epey hızlandı.

Bitime 15 dakika kala Espargaro 1:34.476 yaptı ve zaman tablosunda ilk sıraya çıkan isim oldu. Daha sonra Franco Morbidelli'den 1:33.881 geldi.

Seansın sonunda Honda sürücüsü Espargaro 1:33.499 yaptı ve bu derece, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi.

Espargaro böylelikle Endonezya'daki ilk antrenman seansını lider tamamladı. Oliveira, en hızlı derecesini 1:34'ün altına çekmesinin ardından 0.044 saniye geride ikinci oldu.

Honda'nın hızlı göründüğü seansta Marc Marquez 0.079 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, 1:34'ün altına inen son isim olan Morbidelli dördüncü ve Pramac Ducati'den Johann Zarco beşinci oldu. Zarco'nun en iyi turu 0.7 saniye kadar yavaştı.

Aleix Espargaro, Aprilia ile ilk altıyı tamamladı. KTM'den Brad Binder yedinci ve şampiyona lideri Enea Bastianini sekizinci oldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Katar GP'de yarış dışı kalan Francesco Bagnaia ancak dokuzuncu en iyi zamanı yaparken, takım arkadaşı Jack Miller 11. oldu. Bu ikiliyi Suzuki'den Joan Mir ayırdı.

RNF Racing Yamaha'dan Andrea Dovizioso 12. olurken, dünya şampiyonu Quartararo 1.294 saniye geride ancak 16. olabildi. 

Geçen ay Mandalika'da büyük bir kaza yapan Tech3 sürücüsü Raul Fernandez, LCR Honda'dan Takaaki Nakagami ve Aprilia'dan Maverick Vinales'in önünde 13. oldu.

Alex Rins, Quartararo'nun ardında 17. sırada kalmasıyla yavaş bir başlangıç yaparken, Katar GP'ye pole pozisyonundan başlayan Jorge Martin 21. oldu.

Birkaç sürücü hata yapsa da Mandalika'daki ilk seansta kaza yaşanmadı.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Pol Espargaro Honda 1'33.499  
2 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'33.543 0.044
3 Spain Marc Marquez Honda 1'33.578 0.079
4 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'33.881 0.382
5 France Johann Zarco Ducati 1'34.242 0.743
6 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'34.252 0.753
7 South Africa Brad Binder KTM 1'34.275 0.776
8 Italy Enea Bastianini Ducati 1'34.327 0.828
9 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'34.357 0.858
10 Spain Joan Mir Suzuki 1'34.479 0.980
11 Australia Jack Miller Ducati 1'34.562 1.063
12 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'34.592 1.093
13 Spain Raul Fernandez KTM 1'34.676 1.177
14 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'34.707 1.208
15 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'34.715 1.216
16 France Fabio Quartararo Yamaha 1'34.793 1.294
17 Spain Alex Rins Suzuki 1'34.893 1.394
18 Spain Alex Marquez Honda 1'34.897 1.398
19 Australia Remy Gardner KTM 1'35.186 1.687
20 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'35.258 1.759
21 Spain Jorge Martin Ducati 1'35.525 2.026
22 Italy Luca Marini Ducati 1'36.771 3.272
23 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'36.838 3.339
24 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'37.116 3.617
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