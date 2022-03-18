MotoGP Endonezya 2. antrenman: Quartararo lider, Marquez kaza yaptı

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Moto2 ve Moto3 antrenman seansları sayesinde pist, sabah kıyasla çok daha hızlıydı. Bu da derecelerin hızlanması anlamına geliyordu.

Pramac'tan Johann Zarco, seansın ilk bölümünde Pol Espargaro'nun ilk seanstaki derecesinden 0.1 saniye daha iyi olan 1:33.310'luk bir tur çıkardı ve ilk sıraya yükseldi.

Bu bölümde Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo beşinci virajda motosikletinde mekanik bir sorun yaşadı ve durmak zorunda kaldı.

Bu, ilk seansta ancak 16. olabilen Quartararo için zorlu günün devamı anlamına geliyordu. Yaklaşık 10 dakika kaybettikten sonra ikinci motosikleti için Yamaha garajına döndü ve kullanılmış yumuşak arka hamurla piste çıktı.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarın hava durumunun nasıl olacağı bilinmediği için ikinci antrenman seansındaki dereceler büyük önem taşıyordu.

Liderlik, seansın kalan kısmında birkaç kez el değiştirirken son sözü 1:31.608 yapan Yamaha sürücüsü Quartararo söyledi ve günü lider kapattı.

Onu sadece 0.030 saniye geriden takım arkadaşı Franco Morbidelli takip etti. Yamaha böylelikle günü 1-2 kapattı.

Johann Zarco 2022 Pramac Ducati motosikletiyle ilk üçü tamamlarken, takım arkadaşı Jorge Martin sadece 0.011 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Katar yarışının galibi Enea Bastianini, Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller'ın önünde beşinci en iyi zamanı yaptı.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, KTM sürücüleri Brad Binder ve Miguel Oliveira'nın önünde yedinci olurken, ilk onu Suzuki'den Alex Rins tamamladı.

Altı kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez, en hızlı zaman turu için zorlarken 11. virajda büyük bir kaza yaptı. Durumu iyi olsa da 22. sırada kaldı.

İlk seansın en hızlı ismi olan Pol Espargaor ancak 19. sırada yer alabildi. 2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir 20. olurken, Francesco Bagnaia 21. sırada kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Seans sonucu: