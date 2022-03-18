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MotoGP / Endonezya GP Antrenman raporu

MotoGP Endonezya 2. antrenman: Quartararo lider, Marquez kaza yaptı

Dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Endonezya'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde 2. antrenman seansında en hızlı zamanı yapan isim oldu. Honda sürücüsü Marc Marquez ise büyük bir kaza yapmasının ardından gerilerde kaldı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Endonezya 2. antrenman: Quartararo lider, Marquez kaza yaptı
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Moto2 ve Moto3 antrenman seansları sayesinde pist, sabah kıyasla çok daha hızlıydı. Bu da derecelerin hızlanması anlamına geliyordu.

Pramac'tan Johann Zarco, seansın ilk bölümünde Pol Espargaro'nun ilk seanstaki derecesinden 0.1 saniye daha iyi olan 1:33.310'luk bir tur çıkardı ve ilk sıraya yükseldi.

Bu bölümde Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo beşinci virajda motosikletinde mekanik bir sorun yaşadı ve durmak zorunda kaldı.

Bu, ilk seansta ancak 16. olabilen Quartararo için zorlu günün devamı anlamına geliyordu. Yaklaşık 10 dakika kaybettikten sonra ikinci motosikleti için Yamaha garajına döndü ve kullanılmış yumuşak arka hamurla piste çıktı.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarın hava durumunun nasıl olacağı bilinmediği için ikinci antrenman seansındaki dereceler büyük önem taşıyordu.

Liderlik, seansın kalan kısmında birkaç kez el değiştirirken son sözü 1:31.608 yapan Yamaha sürücüsü Quartararo söyledi ve günü lider kapattı.

Onu sadece 0.030 saniye geriden takım arkadaşı Franco Morbidelli takip etti. Yamaha böylelikle günü 1-2 kapattı.

Johann Zarco 2022 Pramac Ducati motosikletiyle ilk üçü tamamlarken, takım arkadaşı Jorge Martin sadece 0.011 saniye gerisinde dördüncü oldu.

Katar yarışının galibi Enea Bastianini, Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller'ın önünde beşinci en iyi zamanı yaptı.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, KTM sürücüleri Brad Binder ve Miguel Oliveira'nın önünde yedinci olurken, ilk onu Suzuki'den Alex Rins tamamladı.

Altı kez MotoGP şampiyonu Marc Marquez, en hızlı zaman turu için zorlarken 11. virajda büyük bir kaza yaptı. Durumu iyi olsa da 22. sırada kaldı.

İlk seansın en hızlı ismi olan Pol Espargaor ancak 19. sırada yer alabildi. 2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir 20. olurken, Francesco Bagnaia 21. sırada kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark km/s
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1'31.608   169.373
2 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'31.638 0.030 169.318
3 France Johann Zarco Ducati 1'31.893 0.285 168.848
4 Spain Jorge Martin Ducati 1'31.904 0.296 168.828
5 Italy Enea Bastianini Ducati 1'31.921 0.313 168.797
6 Australia Jack Miller Ducati 1'31.965 0.357 168.716
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'32.008 0.400 168.637
8 South Africa Brad Binder KTM 1'32.017 0.409 168.621
9 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'32.049 0.441 168.562
10 Spain Alex Rins Suzuki 1'32.106 0.498 168.458
11 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'32.303 0.695 168.098
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'32.314 0.706 168.078
13 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'32.344 0.736 168.023
14 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'32.418 0.810 167.889
15 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'32.471 0.863 167.793
16 Spain Alex Marquez Honda 1'32.554 0.946 167.642
17 Spain Raul Fernandez KTM 1'32.557 0.949 167.637
18 Australia Remy Gardner KTM 1'32.626 1.018 167.512
19 Spain Pol Espargaro Honda 1'32.628 1.020 167.508
20 Spain Joan Mir Suzuki 1'32.641 1.033 167.485
21 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'32.845 1.237 167.117
22 Spain Marc Marquez Honda 1'32.847 1.239 167.113
23 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'33.014 1.406 166.813
24 Italy Luca Marini Ducati 1'33.223 1.615 166.439
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