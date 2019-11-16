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MotoGP / Son dakika

Alex Marquez, 2020 Honda anlaşmasına yakın!

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Alex Marquez, 2020 Honda anlaşmasına yakın!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
16 Kas 2019 12:54

Motorsport.com Honda'nın, 2020 MotoGP sezonu için Marc Marquez'in takım arkadaşı Alex Marquez'le anlaşmaya yakın olduğunu öğrendi.

Üç kez dünya şampiyonu Lorenzo, perşembe günü verdiği demeçte Valencia'nın kariyerinin son yarışı olacağını ve MotoGP'den emekli olacağını açıklamıştı.

İspanyol sürücü, RC213V'ye adapte olmakta zorlandığı için, sakatlık problemleriyle de boğuştu. -LCR'den Johann Zarco ve takım arkadaşı Cal Crutchlow'un Lorenzo'nun yeri için en olası adaylar olduğu iddia edilmişti.

Bununla birlikte Marc VDS ile bu yıl şampiyon olan ve gelecek yıl da Moto2'de mücadele edecek olan Alex Marquez'in seçenekler arasında yer aldığı açıklanmıştı.

Motorsport.com'un kaynakları, tarafların henüz tamamen anlaşmadığını ancak yakın zamanda resmi imzaların atılmadığını beklediklerini söylediler.

Hem Honda hem de Marquez, Alex'in 2020'de Repsol destekli MotoGP takımında yer alabileceğini kabul etmişlerdi.

Honda patronu Alberto Puig, "Alex bizim için elbette bir seçenek. Onu soyadına göre değil, kendi yeteneğine göre değerlendirmeliyiz." demişti.

Honda'nın Alex'le bir yıllık anlaşma yapması bekleniyor. Böylelikle tüm fabrika takımı sürücüleri gibi onun da sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Anlaşmanın hemen imzalanıp imzalanmayacağı ya da  Alex'in Valencia yarışı sonrasında yapılacak Valencia testinde yer alıp almayacağı belli değil.

Ek olarak Zarco'nun 2020 yılında Avintia ile MotoGP gridinde kalma ihtimali ortaya çıktı. Gelecek yıl için hem Tito Rabat hem de Karel Abraham'ın sözleşmesi bulunuyor ve henüz kimin yerini alabileceği belli değil.

Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Alex Marquez , Johann Zarco
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Oriol Puigdemont

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