MotoGP Valencia 4. antrenman: Vinales lider, Marquez kaza yaptı

Dördüncü antrenman seansının başlangıcında Marc Marquez 1:30.735 yaparak ilk sıraya oturmayı başardı.

Son bölümde dereceler gelişiyordu ve Marquez de en hızlı turla geliyordu. Ancak dördüncü virajda kaza yaptı.

Daha sonra Maverick Vinales 1:30.484 yaptı ve seansın en hızlı ismi oldu.

Marquez 0.251 saniye geride ikinci olurken, Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo 0.379 saniye geride üçüncü ve Paramac Ducati sürücüsü Jack Miller dördüncü oldu.

Suzuki'den Alex Rins beşinci olurken, Joan Mir altıncı ve Andrea Dovizioso yedinci sırada yer aldı.

İlk onu Franco Morbidelli, Cal Crutchlow ve Danilo Petrucci tamamladı.

Valentino Rossi ancak 11. sırada yer alabilirken, Johann Zarco 12. ve üçüncü seansta kaza yapan Aleix Espargaro 13. oldu. Jorge Lorenzo 18. sırada yer aldı.