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MotoGP / Valencia GP / Antrenman raporu

MotoGP Valencia 4. antrenman: Vinales lider, Marquez kaza yaptı

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MotoGP Valencia 4. antrenman: Vinales lider, Marquez kaza yaptı
Ekleyen:
16 Kas 2019 12:00

Valencia'da gerçekleştirilen 4. antrenman seansında en hızlı isim Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales oldu.

Dördüncü antrenman seansının başlangıcında Marc Marquez 1:30.735 yaparak ilk sıraya oturmayı başardı.

Son bölümde dereceler gelişiyordu ve Marquez de en hızlı turla geliyordu. Ancak dördüncü virajda kaza yaptı.

Daha sonra Maverick Vinales 1:30.484 yaptı ve seansın en hızlı ismi oldu.

Marquez 0.251 saniye geride ikinci olurken, Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo 0.379 saniye geride üçüncü ve Paramac Ducati sürücüsü Jack Miller dördüncü oldu.

Suzuki'den Alex Rins beşinci olurken, Joan Mir altıncı ve Andrea Dovizioso yedinci sırada yer aldı.

İlk onu Franco Morbidelli, Cal Crutchlow ve Danilo Petrucci tamamladı.

Valentino Rossi ancak 11. sırada yer alabilirken, Johann Zarco 12. ve üçüncü seansta kaza yapan Aleix Espargaro 13. oldu. Jorge Lorenzo 18. sırada yer aldı.

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 15 1'30.484     159.343
2 Spain Marc Marquez Honda 14 1'30.735 0.251 0.251 158.902
3 France Fabio Quartararo Yamaha 16 1'30.863 0.379 0.128 158.678
4 Australia Jack Miller Ducati 16 1'30.971 0.487 0.108 158.490
5 Spain Alex Rins Suzuki 16 1'31.067 0.583 0.096 158.322
6 Spain Joan Mir Suzuki 16 1'31.181 0.697 0.114 158.125
7 Italy Andrea Dovizioso Ducati 14 1'31.385 0.901 0.204 157.772
8 Italy Franco Morbidelli Yamaha 18 1'31.393 0.909 0.008 157.758
9 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 17 1'31.400 0.916 0.007 157.746
10 Italy Danilo Petrucci Ducati 15 1'31.518 1.034 0.118 157.542
11 Italy Valentino Rossi Yamaha 19 1'31.562 1.078 0.044 157.467
12 France Johann Zarco Honda 16 1'31.594 1.110 0.032 157.412
13 Spain Aleix Espargaro Aprilia 5 1'31.686 1.202 0.092 157.254
14 Italy Andrea Iannone Aprilia 16 1'31.767 1.283 0.081 157.115
15 Spain Pol Espargaro KTM 14 1'31.896 1.412 0.129 156.894
16 Spain Tito Rabat Ducati 17 1'31.971 1.487 0.075 156.766
17 Finland Mika Kallio KTM 18 1'32.108 1.624 0.137 156.533
18 Spain Jorge Lorenzo Honda 15 1'32.147 1.663 0.039 156.467
19 Italy Michele Pirro Ducati 9 1'32.287 1.803 0.140 156.230
20 Czech Republic Karel Abraham Ducati 14 1'32.427 1.943 0.140 155.993
21 Spain Iker Lecuona KTM 16 1'32.662 2.178 0.235 155.597
22 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 14 1'32.854 2.370 0.192 155.276
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Valencia GP
Alt-etkinlik FP4
Lokasyon Valencia Circuit Ricardo Tormo
Editör Matteo Nugnes

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